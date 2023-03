Jan Jambon se bat pour la survie de son gouvernement : "Nous sommes condamnés à réussir"

Comment sortir de ce bourbier en limitant la casse ? Devant une opposition très en colère dans l’hémicycle, mardi, le ministre-Président Jan Jambon (N-VA) a tenu bon. Pas question d’organiser les funérailles de son gouvernement à ce stade. Il l’a dit et redit devant les élus avec une belle assurance. On va continuer jusqu’à ce qu’un accord s’ensuive, a-t-il promis. Les sociaux-chrétiens et les libéraux veulent, eux aussi, parvenir au plus vite à un accord.

Les vice-premiers Hilde Crevits (CD&V) et Bart Somers (Open VLD) ont confirmé ce qui leur paraît être l’évidence même : un accord est indispensable, il n’y a pas d’alternative. Devant les élus, le gouvernement flamand, présent au complet, a sorti la grosse artillerie pour sauver les apparences. Avancer en ordre dispersé n’était pas de mise. “Nous sommes condamnés à réussir.” Le travail se poursuit, ont assuré en choeur les ministres flamands. Jusqu'à la nouvelle échéance fixée… ce vendredi.

Limiter la casse

Comment limiter la casse ? Devant les élus flamands venus en grand nombre participer la séance plénière, le chef de l’exécutif a concédé qu'un échec des négociations aurait des dégâts difficiles estimables. Jan Jambon a cependant ajouté que le compromis final ne pourrait pas s’éloigner sensiblement de la note approuvée dimanche soir par les ministres N-VA et Open VLD, mais sans l’aval du CD&V. Le ministre-président a rappelé que sa note était le fruit de mois de concertation et défendu le fait que celle-ci a été approuvée “à une large majorité”. En clair: la marge de négociation laissée au CD&V est pourtant ténue, sinon quasi nulle. “Il faut être trois pour danser le tango”, a cependant lâché le député CD&V Peter Van Rompuy en guise d'avertissement selon une formule bien connue de Jan Jambon lui-même.

À lire aussi

Le débat a pris une autre tournure lorsque la vice-première CD&V Hilde Crevits est sortie du bois pour rappeler qu’elle n’a pas du tout apprécié les propos sévères du ministre-Président qui avait traité le CD&V de “parti irresponsable.” “On ne va pas réussir en précipitant un seul parti contre un mur”, lança la Torhoutoise, très remontée contre Jan Jambon qui a essayé de rassurer sa vice-première ministre. Hilde Crevits assure qu’on risque de bloquer le secteur agricole jusqu’en 2030 dans son ensemble si aucun accord n’est trouvé vendredi. Pour le CD&V, il faut donner de réelles perspectives d’avenir aux jeunes agriculteurs mais aussi indemniser correctement les aînés qui sont prêts à prendre leur retraite. Le CD&V insiste pour que l’accord sur l’azote mette sur pied d’égalité les agriculteurs et l’industrie. L’opposition a demandé à plusieurs reprises si Jan Jambon s’il était prêt à modifier encore la note préparée dimanche. Le chef de l’exécutif a esquivé la question. Interrogée, la ministre de l’Environnement Zuhal Demir n’a pas été plus explicite sur la question non plus.

Majorité alternative?

Le chef de l’exécutif a rappelé que son gouvernement avait déjà traversé – avec succès – plusieurs crises depuis le début de la législature, et qu’il espérait bien en faire de même pour le dossier de l’azote. Jan Jambon a aussi rejeté les appels à la démission lancés par les partis de l’opposition PVDA, Groen et Vlaams Belang. “Non, je ne démissionnerai pas. Je prends mes responsabilités pour travailler avec cette équipe dans les domaines où elle doit travailler”, a-t-il répliqué. lors d’un débat au Parlement flamand où il était attaqué par plusieurs formations d’opposition.

Le gouvernement Jambon N-VA, CD&V, Open VLD est condamné à réussir. L'option de remplacer le CD&V par Vooruit et éventuellement Groen, pour former ainsi une nouvelle majorité, a peu de chances d'aboutir à un peu plus d'un an des élections. En Flandre, le gouvernement ne peut être changer en cours de législature, organiser des élections anticipées n'est pas possible.