L’institution a signalé mardi en fin d’après-midi à la police la réception d’un courriel écrit en russe et menaçant de faire exploser le métro bruxellois ce mercredi 8 mars. Bien que cette menace semble peu crédible grâce à son niveau de précision, les autorités la prennent très au sérieux. Contacté par La Libre mercredi matin, le Centre de Crise national confirme suivre la situation de près et une enquête a également été ouverte par le parquet de Bruxelles. La police a pu effectuer des vérifications dans le métro bruxellois et les patrouilles sont renforcées.

Selon Le Soir un homme a contacté à deux reprises l’institution européenne par courriel ces dernières semaines. Un premier message du16 février ne contenait rien d’alarmant. Cependant le 3 mars, l’individu a envoyé un message qui était clairement menaçant : “Comme l’UE continue sa politique agressive, je voudrais alerter sur le commencement d’attaques terroristes massives sur le territoire de l’UE”. Il a également menacé d’éliminer les “LGBT et autres minorités” et d’attaquer des chefs d’États et de gouvernements. Le courriel finit en annonçant l’attaque prévue dans le métro : “Le 8 mars, le métro à Bruxelles sera explosé entre Yser et Rogier”.

La police fédérale a confié à nos collègues de Sudinfo avoir effectuer des fouilles approfondies dans les différentes stations : “On a pris cela très au sérieux, on a fait un sweeping avec des chiens policiers capables de détecter les explosifs qui s’est révélé négatif, mais on reste très vigilant, tous les services policiers sont en alerte. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour identifier le(s) auteur(s) de cette menace d’attentat à la bombe”.