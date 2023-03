Le dossier azote paralyse le gouvernement flamand. Mais qu'est-ce c'est l'azote, et pourquoi ça pose problème ?

L'azote immobilise le gouvernement flamand, mais qu'est-ce que c'est et quel impact a-t-il sur notre santé et la nature ?

Naturellement présent dans l’air, l’azote est un composant essentiel à la croissance des plantes. Afin d’accroître la productivité des cultures, l’industrie agrochimique a depuis plus d’un siècle développé des engrais azotés, utilisant du gaz naturel pour produire de l’ammoniac. Le recours massif à ces produits a débouché sur une intensification à grande échelle de l’agriculture dont on perçoit aujourd’hui les multiples incidences négatives. Le lisier issu des élevages intensifs (en particulier de porcs) et utilisé comme engrais sur les terres de culture est également fortement chargé en azote.

Les engrais azotés ont notamment un impact très important sur l’environnement. En facilitant l’expansion des monocultures, ils ont contribué à l’appauvrissement de la biodiversité et de la qualité des sols. En pénétrant dans les nappes aquifères et en ruisselant vers les eaux de surface (rivières, lac, mer…) sous forme de nitrates, ils favorisent la prolifération d’algues qui mène à une eutrophisation des milieux aquatiques, étouffant littéralement les écosystèmes en absorbant l’oxygène disponible. Un phénomène qui a, entre autres, abouti à l’apparition de multiples “zones mortes” dans l’océan.

Par ailleurs, l’utilisation de ces engrais aboutit également au rejet de protoxyde d’azote dans l’atmosphère, un puissant gaz à effet de serre.

D’autres conséquences se font aussi ressentir dans le domaine de la santé. Suivant les recommandations de l’OMS, la législation impose ainsi une valeur limite de 50 mg de nitrate par litre d’eau destinée à la consommation humaine afin de protéger les populations les plus vulnérables, à savoir les nourrissons et les femmes enceintes. Si les nitrates en eux-mêmes ne sont pas problématiques, ils sont transformés en nitrites par les micro-organismes présents dans nos intestins. Nitrites qui peuvent entraîner la formation de “méthémoglobine”, une forme d’hémoglobine incapable de transporter l’oxygène.

En outre, l’ammoniac libéré dans l’atmosphère lors des épandages est un précurseur de particules fines polluantes, particulièrement nuisibles pour la santé.