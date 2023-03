"Des allégations graves et mensongères" : les jeunes Engagés se retirent du CNAPD, la coupole qui a organisé la manifestation pour la paix en Ukraine

Cette coupole a notamment organisé la marche du dimanche 26 février, pour la paix en Ukraine, à laquelle les jeunes Engagés disent avoir refusé de participer.

”Nos visions de la société et nos combats sont devenus irréconciliables”, assure Ismaël Nuino, président national de Génération Engagée. “Depuis plusieurs jours, la CNAPD est mise en cause à la suite de l’organisation d’une manifestation, le lendemain d’une autre organisée sur le même sujet : le soutien du peuple ukrainien face à l’invasion russe. C’est à raison que cette deuxième manifestation a été mise en cause. De nombreux groupements pro-russes et anti-Otan ont rejoint la manifestation et mis en avant des slogans totalement déplacés.”

Des membres de la CSO (Comité de Surveillance OTAN) ont notamment participé dès le début à deux des réunions préparatoires à la manifestation, avant de se désolidariser du message global porté par la CNAPD, jugé trop critique envers la Russie. Ils ont néanmoins bel et bien participé à la manifestation du dimanche.

”Il est légitime de mettre en cause la CNAPD, non seulement en tant qu’organisatrice de cette manifestation, mais également pour son appel à la manifestation et le discours de son co-président prononcé lors de celle-ci. L’appel à manifester expliquait que les mesures de sanctions européennes étaient “en grande partie “les causes de la crise énergétique et la hausse des factures d’énergie. Il condamnait aussi l’escalade continue de la logique de guerre, aussi depuis la Belgique et les pays européens…' Ils ont également parlé de l’OTAN comme 'de pyromanes qui prétendent aujourd’hui éteindre l’incendie qu’ils ont contribué à déclencher'.

Ismaël Nuino précise que “toutes ces allégations sont graves, mensongères et ne sont en aucun cas cautionnées par Génération Engagée. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons décidé de ne pas signer l’appel à manifester du 26 février et que nous n’avons pas participé à cette manifestation.”

guillement "La CNAPD est incapable de dénoncer fermement et clairement la seule responsabilité de Vladimir Poutine et de la Russie dans ce conflit" et "continue à désigner l’OTAN comme une responsable du conflit en Ukraine"

En dépit d’une tentative de conciliation de la CNAPD, les jeunes Engagés se disent “forcés de constater que les divergences sont trop importantes” car “la CNAPD est incapable de dénoncer fermement et clairement la seule responsabilité de Vladimir Poutine et de la Russie dans ce conflit” et “continue à désigner l’OTAN comme une responsable du conflit en Ukraine”.

Les jeunes Engagés n’ont pas encore informé la CNAPD de leur départ.

Dans La Libre, Samuel Legros, de la CNAPD, avait précisé que le message de la manifestation était centré sur la condamnation de l’agression russe et la demande de cessez-le-feu. Il avait également assuré que la solidarité avec le peuple ukrainien était “totale” malgré des modes d’actions différents, en comparaison à la manifestation du samedi. “L’escalade continue […] aura des conséquences toujours plus désastreuses et potentiellement apocalyptiques, insistait l’ASBL. Tous les moyens diplomatiques doivent être déployés pour amorcer la désescalade et amener les parties belligérantes à un cessez-le-feu.”