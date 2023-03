Ils voulaient pirater le système informatique du port d’Anvers

En mai 2021, la police avait découvert le piratage du système grâce à des informations provenant de messages échangés via l’application Sky ECC. Vicky V. D., qui travaillait dans cette entreprise, a fourni à Karim V., impliqué dans l’affaire, des informations concernant le programme antivirus et le système d’exploitation utilisés à l’AET. L’homme lui a ensuite remis une clé USB, qu’elle a branchée sur son ordinateur au travail. Celle-ci contenait un outil de piratage.

À lire aussi

Accès à des infos sensibles

Les cybercriminels ont réussi à pirater un serveur local de la société, mais pas le serveur principal. Les deux complices ont notamment eu accès à des données relatives au personnel, à des plans de l’AET et à l’emplacement des caméras de sécurité ainsi qu’à leurs images en direct. Vicky V. D. aurait également recherché des informations concernant un conteneur entré par le terminal qui, selon les enquêteurs, contiendrait de la cocaïne. Les messages interceptés ont aussi lancé les enquêteurs sur la piste de Mohammed C., surnommé "l’Algérien", et Zakaria D., désignés comme les commanditaires de ce piratage.

À lire aussi

Estimant que leur rôle était crucial dans cette affaire, le tribunal les a condamnés à la peine la plus lourde, soit cinq ans de prison. Vicky V. D. écope, quant à elle, d’une peine de trois ans de prison. Durant le procès, elle a d’ailleurs présenté ses excuses à l’AET, son ex-employeur.

Le décryptage de Sky ECC

L’enquête ayant permis l’interpellation puis le jugement des protagonistes dans ce dossier a été menée grâce à des informations sur le réseau de cryptophones criminel Sky ECC.

À lire aussi

Il y a deux ans, le 9 mars 2021, la police judiciaire fédérale et le parquet fédéral avaient mené la plus grande action judiciaire et policière de l’histoire de la Belgique, en décodant un milliard de messages cryptés provenant de Sky ECC.

Depuis, 526 affaires ont été lancées, et près de 3 000 suspects dans des affaires de criminalité organisée ont été identifiés. C’est ce qu’ont détaillé, jeudi, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Des peines ont déjà été prononcées dans 344 affaires individuelles, représentant 1 125 années d’emprisonnement. Près de 110 millions d’euros d’argent criminel ont en outre été saisis.