Alors, les directeurs ne savent plus comment faire pour attirer les candidats. Thomas Jadin dirige le Collège des Hayeffes, à Mont-Saint-Guibert. En quête de plusieurs enseignants, la dernière offre d’emplois qu’il a postée sur les réseaux sociaux a eu son petit succès.

"De nombreux avantages dont voiture de fonction"

Il promet : “Au cœur du Brabant wallon, dans un parc enchanteur, au sein d’une communauté scolaire soudée et bienveillante, de nombreux avantages dont voiture de fonction, GSM, vol annuel AR pour le Qatar en classe Affaire, logement de fonction, chèques-repas, conseiller en image, et bien plus encore !” Les internautes s’en donnent à cœur joie. “Et une assurance dentaire pour garder le sourire ?”“Pourquoi pas un casque contre le bruit en classe ?”

Le directeur peine à remplacer plusieurs enseignants. Une prof d’anglais, absente depuis mi-décembre, et des enseignants d’histoire et de néerlandais. Quelques jours après la publication de son message, son message humoristique a payé. “J’ai trouvé un prof pour une partie des heures de néerlandais et d’anglais. Il s’agit d’un Monsieur néerlandophone qui habite Lessines et est en transition entre deux jobs.” Compte tenu de la pénurie, comme l’autorise le décret titres et fonctions, il se retrouvera bientôt devant une classe, même s’il n’a pas les titres requis.

Reste pour ce directeur à trouver les autres…