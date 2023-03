Le coup de gueule de Céline Fremault : “Le blocage du dossier Josaphat est indigne, une fois de plus, Ecolo a tous les culots, combinés à une amnésie”

En effet, pour tenter de sortir de la crise Josaphat, les écologistes ont mis sur la table une liste “de sites potentiels à faire évoluer”, en proposant de changer le logiciel d’affectation des sols, via” un PRAS (plan régional d’affectation du sol) climatique”. Le but : instaurer un “stop béton”.

”Non seulement le spectacle offert par le gouvernement sur le dossier Josaphat est affligeant depuis près d’un an, avec des petits clashs par interviews interposées, des tweets délétères. Mais voilà que depuis 48 heures, Ecolo lance en boucle son nouveau disque de printemps, “le Pras climatique”. Et ce, alors qu’il a rejeté la bouche en cœur avec la majorité le texte récent des Engagés visant à revoir les outils encadrant l’aménagement du territoire bruxellois pour y intégrer la problématique climatique et environnementale, le 16 janvier dernier”, assène Céline Fremault, ministre bruxelloise l’Environnement durant la précédente législature. “Je constate une fois de plus qu’Ecolo a tous les culots, combinés à une amnésie circonstanciée sur les textes déposés et votés au Parlement ! Il serait utile que l’état-major des verts soit briefé sur ce qui se déroule au sein des assemblées”, ajoute-t-elle, ciblant Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo, qui s’est exprimée cette semaine dans la presse, en formulant des propositions structurelles pour construire du logement, mais ailleurs que sur la friche Josaphat.

Ecolo qui "invente encore le fil à couper le beurre avec des airs inspirés."

La colère de Céline Fremault s’explique par le fait que, selon elle, les écologistes font mine "d'inventer encore le fil à couper le beurre avec des airs inspirés" sur Josaphat.

Une nouvelle proposition a par ailleurs été déposée par le part centriste ce lundi 6 mars pour modifier l’ordonnance 2012 relative à la conservation de la nature, et instaurer un Comité d’experts biodiversité auprès du Conseil de l’environnement.

Et ce vendredi matin, la demande du MR de discuter en urgence de leur proposition de résolution visant à créer une réserve naturelle régionale sur la friche Josaphat a été rejetée par la majorité.

guillement "Je peux garantir qu’ils n’auront que leurs yeux pour pleurer au lendemain du scrutin 2024 "

”Gouverner, c’est réfléchir, décider et agir ensemble. Le blocage du dossier Josaphat est indigne au regard des enjeux actuels de la Région”, conclut Céline Fremault. “Si certains partis de la majorité pensent que c’est indispensable d’être d’ores et déjà en campagne électorale 24 heures sur 24 en faisant fi de l’intérêt général des Bruxellois, je peux garantir qu’ils n’auront que leurs yeux pour pleurer au lendemain du scrutin 2024 en découvrant les résultats électoraux des extrêmes. Je les encourager avec un sourire : hop au travail, et tout le week-end si nécessaire.”