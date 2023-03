Le nombre de radars fixes va diminuer sur les autoroutes wallonnes

Initialement, on trouvait, lorsqu’ils ont été installés, 33 boîtiers disséminés sur le réseau autoroutier et sur certaines nationales. Le principe était d’y faire tourner, 16 têtes de radars – celles qui flashent les automobilistes dépassant la vitesse autorisée. Une manière de faire qui permet de laisser planer le doute dans la tête de l’automobiliste qui ne sait jamais si le boîtier fixe dont il croise la route est équipé d’un radar. À l’approche de ces radars, des panneaux avertissant de leur présence et rappelant le nombre d’accidents ainsi que le nombre de tués dans une période récente avaient aussi été installés.

Depuis lors, certains boîtiers sont devenus inutilisables. Rien que sur la portion de la N5 qui relie Couvin à Gerpinnes, un boîtier toujours annoncé a été enlevé et l’autre a été brûlé par des vandales.

À lire aussi

Il devrait rester 14 boîtiers sur les autoroutes

La ministre wallonne en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR), mène actuellement une réflexion pour réorganiser le dispositif de radars fixes sur les axes (auto)routiers wallons. “Le nombre de boîtiers devrait diminuer, mais pour l’heure, il est encore difficile de dire ceux qui seront supprimés. La piste de travail actuelle évoque un nombre de 14 boîtiers. Quant aux têtes qui tournent entre les boîtiers, elles sont au nombre de 14 sur les 16 initiales, une partie du matériel utilisé n’étant plus en bon état. D’autres vont donc encore disparaître à brève échéance”, explique le porte-parole de la ministre.

Cette réorganisation est plutôt logique. En effet, l’installation de radars tronçons rend parfois obsolètes certains boîtiers. “Néanmoins, il y a des endroits où des automobilistes, en fonction de l’endroit où ils arrivent sur l’autoroute, ne peuvent pas être pris en compte par les radars tronçons. Donc à ces endroits-là, les boîtiers conservent toute leur pertinence”, insiste le porte-parole de Valérie De Bue. De plus, “il y a des endroits où la densité de trafic est telle désormais que le maintien de boîtiers ne se justifie plus”. Précisons encore que certains boîtiers restent particulièrement utiles dans des zones qui restent particulièrement dangereuses.

Il y a aujourd’hui 510 radars permanents sur les routes wallonnes (tous réseaux confondus) dont 29 radars tronçons. Dans le courant de l’année 2023, 33 nouveaux radars tronçons vont encore être installés par la Région wallonne.