En Flandre, les entreprises pourront prêter des salariés aux écoles qui manquent de profs

Après les flexi-jobs et le recrutement d’enseignants de nationalité néerlandaise, le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts (N-VA) prend de nouvelles mesures pour tenter de faire face à cette pénurie qui est un casse-tête pour les écoles en Flandre et dont les conséquences se font sentir sur la qualité de l’enseignement. “Des professeurs invités pourront venir donner cours dans les écoles, y compris dans le primaire. De nombreuses écoles ont des postes vacants pour quelques heures seulement. Les entreprises pourront impliquer leurs collaborateurs dans des écoles, en plus de leurs heures de travail. Cela permettra aux écoles de former leurs futurs enseignants”, a indiqué Ben Weyts. Les entreprises pourront “prêter” des salariés aux établissements scolaires. De leur côté, les écoles pourront faire appel à des professeurs invités. On estime aujourd’hui à 3000 le nombre de postes d’enseignants vacants dans les écoles néerlandophones. Dans la pratique, la pénurie est encore plus importante, les écoles ne publiant pas toutes des offres d’emploi auprès de la VDAB, l’agence flamande pour l’emploi. La pénurie d’enseignants a des conséquences majeures : suppression d’examens, heures passées à l’étude, accumulation de déficits d’apprentissage.