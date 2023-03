Pierre-Yves Jeholet sur les masters en médecine : “Le gouvernement a failli tomber, mais…”

”C’est avant tout un compromis”, souligne Pierre-Yves Jeholet. “On a voulu généraliser ce débat, parce qu’il est important : la qualité de notre enseignement, la qualité de la médecine et la problématique de la pénurie [ndlr : de médecins] qu’on peut avoir dans certaines régions. C’est un bon compromis car les 57 habilitations demandées ont été accordées. Mais en ce qui concerne l’habilitation de Mons, c’est sans financement complémentaire. C’est évidemment sans possibilité d’avoir un hôpital universitaire. C’est un élément important. Et on voit une réforme des habilitations.”

Pour le ministre-président, il n’y a pas de gagnant ou de perdant dans ce clash politique qui opposait le MR au PS. Une sortie par le haut a été trouvée, à un moment où le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles était en danger. “Le gouvernement a failli tomber mais, comme depuis le début de la législature nous avons eu des débats difficiles et à chaque fois nous avons dépassé nos divergences et nos différences pour avoir des compromis au profit des francophones. Nous avons eu des réformes nécessaires par rapport à la qualité de l’enseignement, par rapport au financement complémentaire de l’enseignement supérieur, la révision du décret paysage, la création de place dans les crèches.”