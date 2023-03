L’enseignement flamand enfin doté “d’objectifs minimaux” : "Un travail de titan"

Issu des concertations avec les acteurs du secteur, le nouvel accord-cadre sur le développement de nouveaux objectifs de réussite dans l’enseignement secondaire a été présent mardi par Ben Weyts (N-VA), le ministre de l’Enseignement en Flandre. Ces nouveaux objectifs minimaux, dont l’approbation au parlement flamand est présentée comme une simple formalité, ils ont été réduits à l’essentiel : ils mettront l’accent sur le néerlandais, les maths et les sciences.

Une période d’incertitude vient donc de se clôturer. Car sans objectifs minimaux, l’enseignement flamand ne peut mettre en œuvre son projet didactique et rédiger son programme scolaire. La Cour constitutionnelle avait rendu en juin dernier un arrêt qui avait secoué l’enseignement flamand. À la suite d’un recours introduit par l’enseignement catholique et par les écoles de pédagogie Steiner, la Cour avait décidé d’annuler les objectifs finaux (”eindtermen”) fort détaillés fixés début 2021 pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire en Communauté flamande. Aujourd’hui, une version allégée des objectifs minimaux a été retenue : 596 objectifs minimaux au lieu des 995 objectifs finaux dans la version initiale. Ces objectifs seront appliqués aussi bien dans les sections techniques (TSO), professionnelles (BSO), artistiques (KSO) que générales (ASO). Des objectifs plus “société” (numérique, citoyenneté, culture) ont été ajoutés au programme dans toutes les filières. Les établissements scolaires auront toutefois toujours la liberté de programmer les matières enseignées en fonction de leurs propres critères.

Livres scolaires

Pour les écoles et les enseignants, le temps est avare : la rentrée scolaire se profile à l’horizon. Les nouveaux objectifs entreront en vigueur le premier septembre. Les manuels ne seront pas mis au pilon mais il faudra sans doute procéder à certains changements. Les coupoles Katholiek Onderwijs Vlaanderen et Go ! annonçaient, mercredi, avoir déjà remanié et publié les programmes scolaires conformément aux nouveaux objectifs finaux attendus avec impatience.

Mercredi en fin de journée, on apprenait que les quatre experts de la Commission de validation avaient démissionné collectivement pour dénoncer la communication jugée intempestive du ministre.