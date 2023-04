Le MR et le PS s’écharpent sur un projet de base de lancement spatial en Wallonie

"Il n’y aura plus de petit deal en dessous de la table”, promettait Valérie Glatigny au terme du psychodrame qui a finalement abouti à la création d’un master en médecine à Mons. La ministre libérale s’est peut-être quelque peu avancée… Selon des informations exclusives recueillies par La Libre, un nouveau contentieux non moins explosif a en effet vu le jour entre le PS et le MR, faisant une fois de plus monter le ton entre Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez.