Les 3es et 4es primaires de Bruxelles iront une heure de plus à l’école par semaine que les autres élèves

Pourquoi cette différence ? De nombreux messages et appels téléphoniques ont été nécessaires pour tenter de répondre à cette question.

Une partie de l’explication se trouve dans le décret portant le Code qui met en place le tronc commun (rappelons qu’il s’agit d’un parcours présenté comme identique pour l’ensemble des élèves jusqu’en 3e secondaire, dans lequel les années d’études prennent successivement place : les 3es et 4es primaires effectueront ce saut en 2023-2024, puis la 5e primaire en 2024-2025, la 6e en 2025-2026, etc., jusqu’à la 3e secondaire en 2028-2029).

Des grilles horaires ont été établies

D’importants changements accompagnent ces passages, notamment en ce qui concerne le contenu des enseignements. On se souviendra que l’un des objectifs du Pacte d’excellence est de faire entrer dans les classes des matières qui y étaient jusque-là peu voire pas abordées.

Un gros travail a été effectué pour aboutir à la rédaction de nouveaux “référentiels”, d’épais volumes qui reprennent de façon très détaillée quand les élèves doivent apprendre quoi, année par année. Sur base de ces nouvelles définitions de contenus, des grilles horaires ont été établies.

Reprenons donc nos 3es et 4es primaires qui “entreront dans le tronc” l’année prochaine. Dans le Code (page 120), leur grille horaire prévoit sept périodes de français ; deux périodes d’éducation culturelle et artistique (dont l’expression française et corporelle, l’expression musicale et l’expression plastique) ; six périodes de math ; trois de sciences et applications technologiques, manuelles et numériques ; quatre périodes d’histoire, géographie, sciences éco et sciences sociales ; deux d’éducation physique et à la santé, et deux de philo et citoyenneté et/ou de religion. Total : 26 périodes. C’est le volume que les experts ont estimé nécessaire pour rencontrer les nouvelles exigences dans toutes ces matières.

Une complexité typiquement belge

Et les langues, alors ? Elles font l’objet de chapitres et d’articles spécifiques. Deux heures de la première langue moderne seront désormais obligatoires à ce niveau-là en Wallonie (26+2 font 28, telle est donc la base commune). Seulement, à Bruxelles et dans les communes à statut spécial, on sait que trois heures sont imposées par la loi fédérale. Si les deux premières entrent dans les 28 heures de la règle générale, il faudra rallonger l’horaire hebdomadaire d’une période pour la 3e.

Voilà pourquoi, à partir d’août prochain, tous les enfants d’une même école primaire ne finiront plus leurs journées en même temps, selon l’année scolaire qu’ils fréquentent. Et pourquoi, également, les élèves de 3e et 4e primaires n’auront pas la même charge de cours, selon la Région où ils sont scolarisés. Et ce, même dans le cadre du tronc commun. Un exemple de plus pour illustrer une complexité typiquement belge…

“Un choix politique assumé”

Pourquoi a-t-on voulu intégrer tellement de disciplines nouvelles dans un cadre restreint à 28 périodes, sans commencer par y confirmer les formations obligatoires depuis longtemps ? Aurait-on pu imaginer de donner priorité aux trois périodes de langue moderne imposées notamment à Bruxelles avant d’en décréter quatre de sciences éco, sciences sociales, histoire et géo pour tout le monde ?

“Il n’y avait pas de raison de priver les élèves bruxellois d’une période consacrée aux autres activités pédagogiques, ce qui aurait pu être considéré comme de la discrimination”, estime un interlocuteur proche du dossier. “C’est un choix politique assumé”, considère un autre.

En attendant, des directeurs concernés par ce changement s’interrogent sur ce qu’ils doivent mettre en place pour la prochaine rentrée, alors que le texte ad hoc arrive en deuxième lecture au gouvernement. Manque d'instructions, manque de motivations. Les nouvelles règles sont assez mal comprises par certains (lire par ailleurs). Et ce n’est qu’un début. Quand la 5e puis la 6e primaire rejoindront à leur tour le tronc commun, il faudra à nouveau ajouter des périodes supplémentaires dans les mêmes écoles, puisque la loi en prévoit 5 consacrées à la première langue moderne et plus seulement trois…