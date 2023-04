Quand les parents d’étudiants débarquent à l’université : "Ils sont demandeurs d'informations sur un système qui a beaucoup changé"

"Les parents regardent plus loin"

À noter que, ce même samedi 22 avril, l’ULiège organise sa traditionnelle journée portes ouvertes sur ses campus de Liège et Gembloux (attention, inscription obligatoire).

"Les enfants d'aujourd'hui acceptent plus facilement la présence de leurs parents lors de salons étudiants, mais les parents eux-mêmes sont demandeurs d'informations sur un système qui a beaucoup changé", explique Frédéric Nils, professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UCLouvain, qui voit un avantage à l'investissement croissant des parents. "La vision des jeunes est souvent à plus court terme et leur choix est orienté suivant l'intérêt et la difficulté perçue des études choisies. Les parents regardent plus loin et verront plus les débouchés professionnels."

À l’UCLouvain, la journée des parents a eu lieu le 11 février mais une après-midi portes ouvertes est encore programmée le mercredi 26 avril.