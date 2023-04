Le chômage avec complément d’entreprise ne mène quasi jamais à l’emploi

Année après année, les bénéficiaires de ce régime se sont faits plus rares, en raison d’un durcissement des critères pour y avoir accès. En 2022, on en comptait près de 11 000 en Belgique (dont 60 % en Flandre, 35 % en Wallonie et quelques centaines à Bruxelles). De Standaard et De Morgen relayaient ce lundi une étude de l’UGent qui montre que sur les 6 287 bénéficiaires du RCC en Flandre inscrits en février 2022, seuls 39 avaient repris le travail un an plus tard. Cela représente 0,62 %, soit moins d’une personne sur 160.

Qu’en est-il à l’échelle du pays tout entier ? Le rapport annuel de l’Office national de l’emploi (Onem) indique que sur 10 964 bénéficiaires du RCC au premier semestre 2022, seuls 15 avaient trouvé un emploi, ce qui représente 0,1 % ou un pour 1 000. Une goutte d’eau dans l’océan.

La faute à qui ?

Mais à quoi attribuer cette si faible remise à l’emploi des prépensionnés ? L’UGent a mené une expérience auprès de plusieurs centaines de responsables du personnel, qui semble montrer que les bénéficiaires d’un RCC ne sont pas discriminés par rapport à d'autres demandeurs d'emploi (non RCC) d'âge et de durée de chômage similaires. La cause serait plutôt à chercher du côté des prépensionnés eux-mêmes qui, du fait de leurs revenus plus élevés, sont peu motivés à l’idée de retrouver un emploi.

Pour le VDAB (le pendant flamand du Forem et d’Actiris), il est vrai que de nombreuses personnes entrent dans le système en pensant qu’elles bénéficient d’une retraite anticipée et qu’elles n’ont plus besoin de faire des démarches pour trouver un emploi. Mais le groupe se heurte à de nombreux obstacles, ajoute le VDAB : problèmes de santé, barrière mentale, manque de compétences numériques, de formation ou de mobilité. Le service flamand de l’emploi signale également un manque d’opportunités de la part des employeurs : des recherches antérieures ont montré que les candidats plus âgés ont près de 40 % de chances en moins d’être invités à un entretien d’embauche.

Lundi après-midi, l'Open VLD et le CD&V ont fait savoir qu'ils souhaitaient mettre fin au plus vite au système de RCC. Mais les employeurs et les syndicats viennent de se mettre d'accord pour le prolonger deux ans de plus...