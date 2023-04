Recours des enseignants : l'analyse des absences de profs doit être communiquée

L’audience a eu lieu le mercredi 12 avril. À cette date, un collectif d’enseignants a présenté un recours contre le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en la personne de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), devant la Cada (la Commission d’accès aux documents administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Après avoir tenté en vain d’obtenir “tous les documents faisant l’état des lieux de l’absentéisme des enseignants dans le fondamental et le secondaire en Région bruxelloise depuis 2019, un document qui expliquerait le traitement et la collecte de ces données, ainsi que les rapports de conclusion produits à partir de celles-ci”, ce collectif avait choisi de recourir à l'instance contraignante. La Cada est en effet chargée d’établir le bien-fondé des refus d’accès et de copie des documents administratifs.