Un milliard d’euros pour le rail

Infrabel est autorisée à prospecter le marché, en particulier la Banque Européenne d’Investissements (BEI). L’emprunt permettra de financer divers projets comme la modernisation de l’"axe 3" entre Bruxelles et Luxembourg. Divers travaux sont déjà prévus sur la ligne 161 entre Louvain-la-Neuve et Namur et sur la ligne 162, après Namur, pour augmenter la vitesse de référence : redressement des voies, modernisation de plusieurs gares, renouvellement des voies, etc.

L’élimination de goulets d’étrangement est au programme, notamment sur les routes d’approvisionnement ouest et est du port d’Anvers-Bruges.

La ligne 50A entre Gand et Bruges bénéficiera elle aussi des moyens.

Des investissements auront encore lieu pour améliorer la liaison ferroviaire des ports d’Anvers, Gand et Bruxelles.

Des moyens seront par ailleurs investis pour améliorer l’accessibilité des gares et des quais de manière à porter à 176 le nombre de stations qui respectent les normes d’accessibilité d’ici 2032 (plateformes à 76 cm, guidage pour les malvoyants, etc.).