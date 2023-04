Les inscriptions en première secondaire reprennent ce lundi

Cela concerne 1 821 élèves auxquels aucune inscription n’a pu être confirmée jusqu’ici, au terme des phases précédentes du processus (c’est dix de moins que l’année passée mais 500 de moins qu’il y a deux ans), ainsi que ceux qui n’y ont pas participé et ceux qui, bien qu’inscrits, préféreraient finalement un autre établissement.

Jusqu’au 21 août, les listes d’attente vont dès lors évoluer. Certains parents s’en désinscriront et des écoles augmenteront leur nombre de places disponibles par exemple.

Le problème se concentre dans quelques zones

Chaque année, le problème se concentre dans quelques zones. Cette fois encore, 1204 des 1821 élèves uniquement en liste d’attente visent une école située en Région bruxelloise et 110 dans le Brabant wallon (pour 507 sur tout le reste de la Wallonie), des chiffres stables par rapport à 2022.

Dans le Nord de Bruxelles (Laeken et Neder-over-Heembeek), problématique depuis des années, 400 parents protestent contre l’introduction d’un nouveau critère pour départager les élèves quand les demandes dépassent les places disponibles (lire en rubrique Débats). Depuis cette année, il attribue un avantage supplémentaire aux élèves issus d’écoles primaires à indice socioéconomique faible. Constitués en collectif, ils ne comprennent pas qu’on les pénalise alors que leur enfant fréquentait une école de leur quartier où se situe aussi l’établissement secondaire visé. Ils réfléchissent dès maintenant à organiser ensemble un enseignement à domicile, si aucune solution n’est trouvée d’ici la rentrée.

Enfin, depuis l’année passée, les écoles qui se déclarent “présumées incomplètes” inscrivaient directement les élèves qui le demandent. Ce processus a cette fois concerné 30 % d’entre eux, dès l’introduction de leur formulaire d’inscription, en tout début de processus. Plus de 250 écoles y ont participé, pour seulement 169 un an plus tôt.