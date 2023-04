Alexander De Croo s'exprime sur la situation d'Olivier Vandecasteele : "Je n'ai pris aucun engagement", devant le président iranien

La nièce d'Olivier Vandecasteele sort de sa cage après 24h d'enfermement à Tournai

Manon Brabant-Vandecasteele est sortie dimanche soir, sur le coup de 18h00, de la cage où elle s'était enfermée 24 heures plus tôt. La jeune femme entendait ainsi dénoncer la lenteur des avancées pour la libération de son oncle Olivier Vandecasteele, incarcéré en Iran depuis plus d'un an.