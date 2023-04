La mobilité bruxelloise, victime des congés scolaires décalés : “Il faut changer le système du côté néerlandophone”, estime Elke Van den Brandt

“Les horaires différenciés, ça crée des problèmes au niveau des horaires des transports en commun et des stages pour l’accueil des enfants”, a ainsi déclaré la ministre Groen, ce jeudi, au micro de “La Matinale” de LN24. “À Bruxelles, les vacances séparées, ça pose un vrai problème car on a des parents avec des enfants qui se trouvent dans les deux systèmes scolaires : toute la Région doit donc s’organiser sur deux rythmes différents. ” Ce qui ne facilite pas la gestion des horaires des bus, des trams et des métros.

“Dans d’autres pays, il existe aussi des rythmes scolaires différents, mais ça se fait aussi sur des territoires différents (plus grands, NDLR). Ici, à Bruxelles, on doit faire avec deux rythmes scolaires différents. Dans ce contexte, quel rythme doit suivre la STIB ? ”, insiste la ministre de la Mobilité qui regrette un manque de concertation entre les deux grandes Communautés du pays. “Je comprends les avantages du système francophone et je reconnais qu’il y a des évaluations positives (à ce mode de fonctionnement, NDLR) ” mais “il faut que les deux Régions puissent se concerter” et s’accorder sur un même rythme scolaire.

Quelques heures seulement après que la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles a confirmé que le calendrier scolaire francophone ne serait pas modifié, Elke Van den Brandt estime qu'"il faut changer le système du côté néerlandophone", qu’"il serait plus intéressant que les congés de Toussaint et de Pâques se déroulent au même moment, et pas de façon séparée comme c’est le cas actuellement”. “C’est un minimum”, et ce, “même si les vacances d’été flamandes restent à 8 semaines au lieu de 6 semaines, comme c’est le cas en Wallonie”.