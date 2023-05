"Encore des journées pédagogiques ! Il y en a sans arrêt, non?"

Mercredi 27 avril, midi. “Mon loulou est en congé, se réjouit Marie-Laure. Demain c’est grève, vendredi journée pédagogique, et puis deux semaines de vacances.” Elle l’avoue quand même : elle a tout fait pour profiter au maximum de sa dernière matinée en solo. D’un côté, il y a donc les parents contents. “C’est pareil pour mes enfants, enchaîne Chloé. Ils sont heureux car leurs congés vont être plus longs !” De l’autre, il y a ceux qui s’agacent à l’annonce d’une journée pédagogique qu’ils ont tendance à considérer comme un congé déguisé pour les enseignants. “Il y a quelques semaines, mes enfants sont restés à la maison un jeudi et un vendredi, témoigne ce papa. Encore des journées pédagogiques ! J’ai l’impression qu’il y en a sans arrêt, non ?”