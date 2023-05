130 jours de garde gratuits à chaque enfant: la nouvelle proposition de Vooruit en vue des élections de 2024

"Nous devons sortir de l'impasse en ce qui concerne la pauvreté des enfants et les soins de l'enfant", a déclaré le président du Vooruit, Conner Rousseau au micro de Radio 1, dans l'émission De Ochtend. Le parti souhaite notamment investir considérablement dans les services de garde d'enfants. "Plus de place, plus de personnel et rendre le métier à nouveau plus attractif", a-t-il plaidé.

Concrètement, le parti souhaite offrir une période de gratuité de six mois pour la garde d'enfants. Une mesure qui vaudrait jusqu'aux 2,5 ans de l'enfant. Par ailleurs, les socialistes flamands veulent étendre le congé parental et mieux indemniser les parents qui restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. La formation souhaite encore introduire la gratuité des repas à l'école et permettre à chaque enfant de participer gratuitement à une activité extrascolaire pendant au moins une heure par semaine.

Pour financer ces projets, le parti compte réformer l'impôt sur les successions, ce qui devrait dégager un milliard d'euros. Vooruit veut abolir les droits de succession jusqu'à 250.000 euros, tandis que les héritages plus élevés seraient progressivement taxés davantage. En outre, la réforme des allocations familiales (Groeipakket), qui prévoit un montant moins élevé pour les plus hauts revenus tandis que les revenus les plus modestes perçoivent des allocations majorées, devrait rapporter un demi-milliard d'euros. Conner Rousseau a toutefois insisté sur le fait que "tout le monde garde le même montant de base".

Enfin, le Vooruit entend "mieux utiliser les ressources publiques", en réformant notamment l'enseignement.