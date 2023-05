Le 8 mai sera-t-il bientôt à nouveau un jour férié? “Ce serait bien la moindre des choses”

1. Pourquoi le 8 mai ?

Le 8 mai, c’est la date de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie. C’est un jour férié dans de nombreux pays européens, dont la France. En Belgique, la Coalition 8 mai, qui regroupe des syndicats, des personnalités du monde culturel et académique, etc. réclame depuis un an que le 8 mai soit également un jour férié légal dans notre pays. C’était d’ailleurs le cas jusqu’en 1974, rappelle la coalition, qui souligne qu’à l’heure où les idées d’extrême droite se propagent en Europe, il est plus que jamais important de montrer à quelles horreurs elles peuvent mener.

2. Où en est le débat à la Chambre ?

Partageant les préoccupations de la coalition, le PTB a déposé le 18 mai 2022 une proposition de loi instaurant le 8 mai un jour férié légal, “de sorte qu’il y ait davantage de temps, ce jour-là, pour se souvenir de cette page noire de notre histoire et pour en tirer les leçons pour l’avenir”. Les socialistes de Vooruit et du PS lui ont emboîté le pas un mois plus tard, avec une proposition de loi visant à “faire du 8 mai, tous les cinq ans à partir de 2025, un jour férié légal payé” : “Célébrer, une fois tous les cinq ans, que nous avons vaincu ce mal serait la moindre des choses”. En un an, l’examen de ces deux textes n’a cependant pas avancé. Il n’y a pas de majorité pour le faire. Alors, on oublie pour l’instant ? Pas totalement…

3. Et dans les Régions ?

En effet, dans son accord de gouvernement, la Vivaldi a prévu que “les entités fédérées auront la possibilité de transformer leur jour férié en congé payé”, tout en précisant que “cette organisation n’entraîne aucun coût budgétaire supplémentaire”. Les régions peuvent donc transformer leur jour de fête en un jour férié légal. Si la Flandre lorgne le 11 juillet, Bruxelles a choisi le 8 mai, jour de la fête de l’Iris, lui-même fixé en référence à la Libération. La Wallonie, elle, n’a pas encore tranché. Choisira-t-elle le 27 septembre (fête de la Communauté française) ? Ou le lundi des fêtes de Wallonie ? Ou optera-t-elle pour le 8 mai, sous la pression de la coalition ? Affaire à suivre.

4. Un jour férié supplémentaire ou à la place d’un autre ?

Reste un point, et non des moindres, à trancher. Ce 8 mai serait-il un jour de congé payé supplémentaire ? Ou bien viendrait-il en remplacement d’un autre jour ? Consulté sur le projet d’arrêté royal du ministre fédéral de l’Emploi relatif au jour férié fixé par chaque entité fédérée, le Conseil national du travail n’a pas pu rendre d’avis unanime. Les syndicats verraient d’un bon œil l’arrivée d’un jour férié supplémentaire (on en compte davantage en moyenne dans les autres pays européens) tandis que les employeurs estiment que l’éventuel nouveau congé doit remplacer un férié existant, sinon cela entraînerait “une augmentation du coût salarial horaire de 0,45 %”. Si l’option du remplacement devait être choisie, il faudrait encore trancher un fameux nœud : quel jour férié doit-il passer à la trappe ? On n’ose imaginer la foire d’empoigne… Bref, on n’y est pas encore.