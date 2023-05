En janvier dernier, les premiers chiffres publiés par les universités pour l’année académique 2021-2022 semblaient montrer que la pandémie avait laissé des traces (lire LLB 30/1/2023). Pour les examens de première année de bachelier, le taux de réussite était effectivement légèrement inférieur (41 %) à son niveau d’avant la crise, en 2018-2019 (43 %).

On se souvient que les deux années de Covid, par contre, avaient été marquées par des scores nettement meilleurs. Le retour à la “normale” apparaissait donc un peu problématique. D’autant qu’un autre sujet d’inquiétude était alors mis en avant : l’explosion du taux d’abandon, passé à 23 %, au lieu de 18 % habituellement en Bac 1.

On notera que cette première année académique post-crise n’avait pas mieux réussi dans les années supérieures, avec des reculs de performances et de présences constatés également aux examens de 2e et 3e années de bachelier.

88 % d’examens présentés

La Libre s’est procuré les résultats de la session de janvier 2023 dans les universités. Ceux-ci confirment les premières tendances baissières, sans constituer l’énorme recul que craignaient certains. Et même s’il faut garder à l’esprit que ces moyennes dissimulent des situations très diverses, d’une Faculté, d’un cours et d’un étudiant à l’autre.

Avec 88 % des examens de première année de bachelier présentés, on est trois pourcent en dessous de la situation de janvier 2020. Le taux d’examens réussis recule un peu plus, passant de 51 % en janvier 2020 à 47 % en janvier dernier. Moins d’un sur deux, comme l’année passée.

Deux remarques. D’abord, on parle bien du taux d’examens réussis et pas du taux d’étudiants qui ont réussi, surtout que la plupart d’entre eux ne sont pas encore entrés dans le nouveau système qui fixe des balises claires de réussite. Autrement dit, le taux de réussite des examens de première année de bachelier ne concerne pas seulement les étudiants de première année, à ce stade, mais aussi tous ceux qui ont avancé en devant encore valider certains crédits de première (ce que ne permettra plus le nouveau système).

En outre, il faut évidemment prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. De fait, ils ne correspondent pas aux résultats de fin d’année, les étudiants ayant encore au moins une autre possibilité de passer leurs épreuves.

Une étape très difficile

Un coup d’œil aux années supérieures permet de constater que le taux de réussite des examens de Bac 2 et 3 est, lui aussi, en recul (65,5 % pour 68 % avant le Covid). En revanche, le taux d’examens présentés, ainsi que l'ensemble des chiffres des Masters, eux, restent stables.

Ces dernières données confirment que l’entrée dans l’enseignement supérieur reste une étape très difficile.

Compte tenu des différents refinancements et indexations, le montant des aides à la réussite s’élève à près de 105 millions d’euros cette année. Une enveloppe spécifique d’un million d’euros a été créée afin de renforcer le taux d’encadrement des étudiants de première année au sein des universités.

Il faut aussi rappeler que, dans le cadre des nouvelles règles de réussite entrées en vigueur notamment pour les nouveaux venus dans le supérieur, une remédiation obligatoire sera inscrite au programme des étudiants qui recommenceront leur première année après avoir validé moins de 30 crédits.

Ces mesures permettront-elles d’améliorer les performances générales ? La remédiation imposée entraînera-t-elle forcément de meilleures notes ? Et que changera la perspective des délais de réussite bientôt imposés à tout le monde pour avoir le droit de se réinscrire (lire par ailleurs) ? À suivre.

Pour rester sur le cas des premières années, avec 47 % des examens réussis en janvier dernier et 41 % au terme de l’année académique 2021-2022, on semble en tout cas très loin d’atteindre les 100 % de crédits à valider, condition sine qua non à remplir en deux ans maximum dans le nouveau système…