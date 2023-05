À la rentrée 2024, tous les étudiants devront se conformer aux nouvelles règles de réussite

Faut-il s’en inquiéter, alors que les résultats de la dernière session de janvier montrent que les taux de réussite ne sont pas revenus à leur niveau d’avant-Covid (lire par ailleurs) ?

Pour ceux qui ne sont pas encore concernés par le changement, une période de transition a été mise en place. Et elle court seulement jusqu’à la rentrée 2024-2025. Ce qui signifie qu’à cette date, chaque jeune qui souhaite poursuivre ses études devra alors respecter les nouvelles conditions.

À l’heure des blocus et des réflexions et décisions qui accompagnent parfois les sessions d’examens, une petite piqûre de rappel concernant un dispositif passé plutôt inaperçu n’est pas inutile. Voyons ce qui se passe concrètement.

La réforme du décret Paysage qui organise les études supérieures a apporté du changement à deux niveaux : la façon dont l’étudiant compose son programme de cours et les conditions qu’il doit remplir pour pouvoir s’inscrire l’année suivante.

Des activités de remédiation

Concernant la composition du programme d’études, tous les étudiants en première année de bachelier (pas seulement ceux qui s’y sont lancés cette année) seront concernés à la rentrée prochaine. Les scénarios de ceux qui n’ont pas validé leurs 60 premiers crédits diffèrent en fonction du nombre d’échecs. Avec moins de trente crédits, par exemple, des activités de remédiation seront obligatoirement inscrites à leur programme dès 2023-2024.

Qu’implique maintenant le basculement concernant les conditions à remplir pour pouvoir continuer à étudier ?

Prenons un exemple concret. Rappelons d’abord la nouvelle règle. Après deux ans, il faut avoir réussi les 60 premiers crédits du cursus. Après quatre inscriptions, 120 crédits minimum. Et les 180 crédits du bachelier complet avec le diplôme qui l’accompagne doivent être décrochés en cinq inscriptions maximum. Exception : une réorientation donne droit à une année de plus.

Tout le monde devra respecter ces principes à la rentrée 2024-2025.

Max s’est inscrit en 1re en 2021-2022

Prenons un cas particulier. Max s’est inscrit en première année de bachelier en 2021-2022. Il l’a recommencée cette année. Quels que soient ses résultats, 2024-2025 sera sa 4e inscription dans l’enseignement supérieur s’il continue ses études.

En fonction des nouvelles règles qui s’appliqueront à lui aussi à ce moment-là, il devra alors, obligatoirement, avoir déjà homologué les 60 premiers crédits de son cursus. Mais ce n’est pas tout.

Au terme de l’année académique 2024-2025, il devra avoir réussi au moins 120 crédits. Et fin 2025-2026, l’ensemble des 180 crédits de son cursus et son diplôme. Autrement dit, Max n’aura plus droit à l’erreur… Sauf s’il s’est réorienté (on a vu plus haut qu’une réorientation autorise une année supplémentaire pour atteindre les objectifs).

Coïncidence de calendrier : la cohorte qui a débarqué dans l’enseignement supérieur en 2021-2022 est aussi celle dont la fin des études secondaires avait été perturbée par deux années de crise sanitaire… Il sera intéressant d’observer dans quelle mesure ces étudiants mèneront leur cursus à terme, avec plus ou moins de réussite que les autres “générations”, malgré le basculement de 2024-2025.

S’informer correctement et bien à l’avance

Il existe une foule de cas particuliers qu’il est impossible d’évoquer ici. Une chose est sûre : à chacun de s’informer correctement et bien à l’avance, pour aborder la session et les choix qui pourraient s’imposer en toute connaissance de cause.

Une plateforme est d’ailleurs à disposition à cet effet (sur le site mesetudes.be/decret-paysage), avec toutes les règles et les simulations de nombreux scénarios différents.