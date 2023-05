”Ça fait peur” : la Fédération des étudiants francophones s’inquiète des conséquences des nouvelles règles de réussite

"Pour que chaque jeune puisse prendre sa place dans la société"

“L’enseignement supérieur répond-il toujours à ses missions”, interroge dès lors la présidente ? Pour elle, le rôle de l’enseignement supérieur est de former chaque jeune pour qu’il puisse être le citoyen de demain, prendre sa place dans la société. “Ce ne sera plus possible que pour une partie d’entre eux, affirme-t-elle. Ceux qui ont toutes les cartes en main dès le début. Et, en tout cas, pas ceux qui doivent travailler tout en étudiant.”

"Seulement un durcissement des conditions"

“En théorie, cette réforme devait mettre l’accent sur les aides à la réussite tout en fixant des balises plus claires, ajoute encore Emila Hoxhaj. Mais, dans la réalité, il s’agit seulement d’un durcissement des conditions de réussite. C’est un changement élitiste qui va exfiltrer de nombreux jeunes au lieu d’en accompagner la majorité.”

“Étudier devrait être un droit”, conclut-elle, estimant que “l’enseignement supérieur ne permet plus de lutter contre les inégalités sociales”.