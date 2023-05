La Flandre se met en ordre de bataille un an avant la mère de toutes les élections

C’est sans doute cette angoisse quasi existentielle qui pousse les partis flamands à se mettre en ordre de bataille à peu près au même moment. Et suffisamment à temps pour se préparer à ce qui pourrait constituer un big bang. Ce week-end, à un peu plus d’un an des élections législatives, régionales et européennes, pas moins de trois partis se réuniront en Congrès pour réactualiser leur programme afin de le rendre plus beau aux yeux des électeurs.

Une marge de manoeuvre plus étroite

Le premier qui a ouvert le feu, c’est la N-VA. Les nationalistes se réunissent pendant 3 jours en Congrès, du 12 au 14 mai. C’est dans la ville dirigée par leur patron, au Antwerpen Expo très exactement, qu’ils se rassembleront. Cent propositions y seront discutées puis soumises au vote des membres dimanche. Ce n’est que le troisième Congrès du parti depuis sa création – le précédent date de 2014. C’est dire si les nationalistes prennent les élections de 2024 au sérieux. Il est vrai que les sondages ne les placent désormais plus à la première place en Flandre, ce qui ne leur est plus arrivé depuis plus de 10 ans. La N-VA gardera sans doute la main sur la négociation des prochaines coalitions. Mais sa marge de manœuvre serait immanquablement plus étroite si les urnes devaient confirmer les sondages et placer le Belang en tête des suffrages.

Trois autres partis flamands seront de sortie ce week-end. Groen convoque ses affiliés ce samedi à Louvain pour un Congrès programmatique qui doit achever un long processus de réflexion. Elle soumettra au vote 12 grandes réformes “basculantes”. Au même moment, le CD&V invite ses militants à une journée moins studieuse dans le parc d’attractions De Ster à Saint-Nicolas. De son côté, l’Open VLD réunit les siens tout le week-end au vélodrome de Gand autour de 6 thèmes. La particularité de ces trois partis ? Ils sont tous membres de la coalition fédérale et ne sont pas au mieux dans les sondages. Ils sont même dépassés par le PTB dans le dernier baromètre de nos collègues du Standaard et de la VRT. Une claque cuisante, particulièrement pour les libéraux flamands dont est issu le Premier ministre Alexander De Croo. Pour eux aussi, les élections qui arrivent ont tout du quitte ou double.

Des partis de gouvernement, seul Vooruit restera muet ce week-end. Mais les socialistes flamands suivront rapidement : ils adopteront leur programme électoral le 4 juin, au parc d’attractions Plopsaland. Ils se distinguent dans la date choisie. Comme ils se distinguent des autres partis de gouvernement dans les sondages : ce sont les seuls qui progressent.