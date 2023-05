Le trafic aérien avec l'Italie perturbé : des vols annulés à Brussels Airport et Charleroi

Quelques vols étaient tout de même annulés à Brussels Airport et à Charleroi, selon les sites internet de ces aéroports. A Zaventem, les connexions avec Florence et Venise étaient problématiques, alors qu'une liaison avec Milan a été annulée à Charleroi. Plusieurs aéroports néerlandais rencontraient les mêmes difficultés, Eindhoven devant supprimer des vols vers Pise et Milan (Ryanair).

Les syndicats avaient appelé à une grève de quatre heures vendredi afin de demander de meilleures conditions de travail et salariales pour le personnel au sol. Mais le ministre Salvini a demandé de suspendre le mouvement en raison des intempéries. Une nouvelle action serait programmée le 4 juin.