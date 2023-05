"Etre bourgmestre n'est pas seulement un mandat de l'électeur. C'est une fonction dans laquelle on grandit. Et au fur et à mesure que l'on se fond dans cette fonction, on est captivé par la ville", a expliqué Bart De Wever. "Anvers a une très belle histoire à raconter. Mais cette histoire parle aussi de nous. Elle nous donne la force de donner un nouvel élan à notre communauté urbaine. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de raconter cette histoire. L'histoire d'Anvers", a-t-il ajouté.

Début mars, le président de la N-VA avait déjà publié un livre sur le wokisme.