Olivier Vandecasteele est libre : un échange avec le diplomate iranien Assadi a été effectué à Oman

"Le sultanat d'Oman apprécie l'esprit positif qui a prévalu durant les discussions à Mascate entre les parties iraniennes et belges, et leur engagement à résoudre cette situation humanitaire", poursuit le communiqué.

Le Premier ministre belge Alexandre De Croo a ensuite confirmé l'information: "La nuit dernière, Olivier a été conduit jusqu'à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé ce matin un certain nombre d'examens médicaux en vue d'évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles", a déclaré M. De Croo. "Si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir. Enfin libre", a-t-il ajouté.

La fin d'un long cauchemar

Tout a basculé pour lui dans la soirée du 24 février 2022. Ce soir-là, il est chez des amis à Téhéran. Il veut leur dire au revoir car le lendemain, il doit revenir à Bruxelles après ce court séjour où il a clôturé le bail de son appartement et récupéré ses affaires. On commande des pizzas mais au lieu d’un livreur, ce sont des hommes civils armés qui s’engouffrent. “Ils ont séparé les hommes et les femmes”, raconte son grand ami Olivier Van Steirtegem. “Olivier est agenouillé et menotté. Il ne s’oppose pas. Il demande de pouvoir contacter l’ambassade, ce qui lui est refusé.”

Ainsi commence la descente aux enfers d’un Belge pétri de culture perse, pour qui l’Iran était sa seconde maison.

L’humanitaire belge est mis à l’isolement complet, d’abord dans la prison d’Evin à Téhéran, dont une aile est réservée aux prisonniers politiques, ensuite dans la cave d’un immeuble non identifié. Il vit dans des conditions épouvantables, sans lumière du jour et avec très peu de contacts avec ses geôliers. Au terme d’un procès où il n’est pas défendu par son avocat et sans la présence d’un diplomate belge, le Tournaisien d’origine a été condamné à 40 ans de prison et à une punition physique de 74 coups de fouet. Officiellement, il est accusé d’espionnage.

À lire aussi

Monnaie d'échange

Très vite, il apparaît qu’il a été arrêté pour servir de monnaie d’échange avec le diplomate iranien Assadollah Assadi, condamné en Belgique à vingt ans de prison pour avoir coordonné les préparatifs d’un attentat déjoué en 2018 contre un rassemblement de l’opposition iranienne à Villepinte, près de Paris. Assadi a été identifié par plusieurs sources comme un membre du ministère du renseignement iranien (MOIS).

Commencent alors de longues négociations avec Téhéran. La Belgique prend la décision d’activer, avec l’Iran, un traité de transfèrement des détenus, afin de permettre cet échange. L’activation de ce traité avait été demandée par l’Iran dès 2016. L’arrestation en Iran en 2016 du professeur de la VUB, Ahmadreza Djalali, citoyen suédo-iranien, sa condamnation à mort en 2017, puis l’arrestation en Allemagne d’Assadi en 2018 ont accéléré le processus.

Mais le traité, bien qu’approuvé par le parlement, est recalé par la justice à la suite de plaintes introduites par le Conseil national de la Résistance Iranienne (CNRI) qui était visé à Villepinte. Finalement, la Cour constitutionnelle donne le feu vert au traité le 3 mars dernier. Dans ses conclusions, la haute cour a demandé à l’État belge de prévenir l’opposition iranienne en cas d’échange. Le CNRI avait dans un premier temps déclaré qu’il ferait opposition à un tel échange devant un tribunal de première instance, mais jeudi, son porte-parole était plus vague, affirmant à La Libre Belgique que le CNRI allait laisser ses avocats décider si, oui ou non, il fallait faire appel.