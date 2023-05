Le 10 octobre 1903, la princesse héritière Elisabeth de Belgique met au monde au Palais du marquis d’Assche à Bruxelles, Charles, Théodore, Henri, Antoine, Meinrad, deuxième fils de son union avec le futur roi Albert I. Le bébé est prénommé en l’honneur de son grand-père paternel le duc Carl Theodor en Bavière, célèbre et philanthrope ophtalmologue munichois, frère de l’impératrice Sissi.

Années de guerre

Lors de la Première Guerre mondiale, Charles et ses frère et sœur, le futur Léopold III et Marie José qui deviendra en 1945 une éphémère reine d’Italie, sont mis en sécurité en Angleterre. Des trois enfants du couple royal, Charles est celui qui a la sensibilité la plus fragile, l’âme d’artiste comme sa famille maternelle bavaroise. Albert Ier et Elisabeth traversent ponctuellement La Manche pour voir leurs enfants. Charles suit son instruction militaire au sein de la Royal Navy.

Le trône de Grèce lui est proposé mais son père refuse pour lui. À noter que Léopold Ier, arrière-grand-père de Charles, s’était aussi vu proposer le même trône avant d’accepter celui de Belgique.

Héritier en second jusqu’en 1930 (date de la naissance de son neveu Baudouin), Charles de Belgique assiste à de nombreux événements de la Cour. En 1934, la mort inopinée de son père le roi Albert Ier propulse précocement son frère sur le trône. Un an plus tard, la famille connaît un nouveau deuil avec la mort accidentelle de la reine Astrid.

Les relations entre les deux frères ne sont pas proches en raison de leurs différences de caractère. Fin des années 30, le prince Charles entame une liaison avec Jacqueline Wehrli, la fille d’un pâtissier bruxellois. Léopold III ne veut rien entendre d’un mariage. Une fille prénommée Isabelle voit le jour en 1938 à Strasbourg. Jacqueline Wehrli contracte ensuite - avec l’aide de la reine Elisabeth- une union avec Arthur Wybo, un officier de la Cour qui donne son nom à Isabelle.

Les relations entre Léopold III et Charles se tendent de plus en plus. Chacun vit dans une aile du château de Laeken. Charles fait aussi construire à Ostende à l’intérieur des terres le domaine de Raversijde. Outre des désaccords politiques, Charles ne digère pas que Léopold III se soit remarié avec Lilian Baels qui était tout aussi roturière que Jacqueline Wehrli…

Léopold III, la princesse Lilian, la princesse Joséphine-Charlotte, le prince Baudouin, le prince Albert et le prince Alexandre sont déportés par les Allemands en Allemagne puis en Autriche en juin 1944. La reine Elisabeth a, quant à elle, continué à vivre à Laeken. Le prince Charles se cache dans une ferme à Sart-lez-Spa. À la libération en septembre 1944, le gouvernement rentre de Londres. Il faut pourvoir à cette vacance royale puisque Léopold III est retenu prisonnier. Les parlementaires se réunissent pour la première fois depuis mai 1940. Par 217 votes pour et 47 abstentions, Charles est désigné régent du royaume. Le parlement avalise aussi toutes les mesures prises depuis quatre ans par le gouvernement en exil.

La Question royale

Le testament politique de Léopold III est porté à la connaissance du gouvernement. Le souverain conteste toute une série de décisions prises au cours de la guerre et demande des excuses des ministres. C'est le début de ce que l'on appellera la "Question royale". Léopold III, Lilian et les princes vivront en Suisse jusqu'en juillet 1950. Un référendum est organisé. 56 % des Belges souhaitent maintenir le roi Léopold III en fonction mais les scores ne sont pas identiques en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Léopold III conscient que le pays peut basculer dans la guerre civile, abdique en faveur de son fils Baudouin qui devient roi à sa majorité en juillet 1951. Dans l'intermède, Charles a été prié de déguerpir au plus vite du Palais royal de Bruxelles.

Charles se retire au domaine de Raversijde. Il a rompu tous les contacts avec Léopold III. Il se consacre à sa vie d’artiste, peignant et fréquentant un cercle d’amis. Il connaît des difficultés financières, surtout après avoir demandé la suppression de sa dotation. Il changera d’avis un peu plus tard, acculé par de mauvais placements et des dettes.

En 1965, le prince est absent aux funérailles de sa mère la reine Elisabeth. La Cour évoque des problèmes de santé.

Il présente une vingtaine d’expositions entre 1973 et 1981 sous le nom d’artiste de Karel van Vlaanderen. Il resta en contact avec sa fille naturelle Isabelle qui a été vue en 2012 lors d’un vernissage au bras du prince Laurent, preuve que la famille royale a toujours reconnu son existence. Le roi Baudouin fit en sorte que le peu qui restait au prince Charles revienne en héritage à Isabelle.

Le prince aurait contracté en 1977 une union religieuse à Paris avec Jacqueline de Peyrebrune, une union sans validité en Belgique où le mariage civil prime.

Léopold III et Charles ne se réconcilièrent jamais. Léopold III et Lilian ne vinrent pas aux funérailles nationales de Charles inhumé ensuite en la crypte royale de Laeken. Léopold III s’éteignit en septembre de la même année.

Le domaine de Raversijde a été racheté par la ville d’Ostende. On peut visiter la maisonnette du prince, très simple, encombrée d’une multitude d’objets et voir ses peintures.

Non dénué d'humour, le prince Charles passé à la postérité en tant que "régent", lâchait lors de ses conversations qu'il n'avait pas de regrets. Fils, frère et oncle de rois, il avait accepté son destin de prince et avait servi la Couronne. Il était particulièrement fier d'avoir pu par sa régence - il avait joui alors d'une grande popularité maintenir la monarchie en Belgique au sortir de la guerre. "J'ai sauvé le brol" soulignait-il avec malice.