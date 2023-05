"On prive les élèves et leurs parents d’un service auquel ils ont droit": les centres PMS vont perdre entre 50 et 60 temps pleins à la rentrée

La perte d’une expertise spécifique

“C’est cette aide spécifique qui disparaît dans la nouvelle organisation de l’intégration”, déplore Sophie De Kuyssche, secrétaire générale de la fédération des centres PMS libres. Désormais, l’élève en intégration n’a plus de lien avec l’enseignement spécialisé. Son accompagnement pédagogique est pris en charge par l’équipe du pôle (la nouvelle instance créée à cet effet). Quant au psycho-médico-social, il relève du seul centre PMS de l’école ordinaire où l’élève est inscrit. “Mais ces élèves perdent toute l’expérience très fine et spécifique des centres PMS spécialisés concernant le handicap et les différents troubles, dont ne dispose pas forcément un PMS ordinaire”, regrette-t-elle. Et de dénoncer ce qu’elle voit comme un gaspillage de compétences : “C’est clairement une expertise qu’on perd, et un service dont on prive ces élèves et leurs parents alors qu’ils y avaient droit jusqu’ici.” D’après Sophie De Kuyssche, les élèves intégrés dans l’ordinaire et leurs familles perdent en qualité et en temps d’accompagnement, “alors que ce sont ces enfants-là qui ont le plus besoin d’un accompagnant qui les suive pendant toute leur scolarité”.

“Nous sommes submergés”

Ce changement a aussi des conséquences en matière d’emplois. Si rien ne change, selon les chiffres transmis par l’administration, les centres PMS vont perdre entre 50 et 60 équivalents temps plein à la rentrée prochaine. Alors, dans les rangs des directions, on s’inquiète. Car on n’est déjà pas assez nombreux pour faire face aux retombées de la crise sanitaire. “Nous sommes submergés de demandes, témoigne Isabelle Moreau, directrice du centre PMS Liège 2. Déjà, fin novembre dernier, lorsque nous avons perdu les aides covid qui nous avaient permis de tenir le coup pendant la pandémie, on se demandait comment on pourrait continuer à assurer correctement nos missions… (NdlR : les centres PMS avaient tiré la sonnette d’alarme à ce propos en 2022.) Mais là, si on diminue encore le cadre, ça ne va plus être possible…”

Sa collègue Véronique Lekien du centre PMS Châtelet 1 la rejoint. “Les problèmes de santé mentale sont énormes, on ne se rend pas compte ! Je peux vous donner un tas d’exemples. Actuellement, nous cherchons une prise en charge pour une jeune fille qui est abusée chez elle : en vain. On a fait le tour de tous les psychologues du Hainaut pour voir si quelqu’un peut prendre une nouvelle patiente : personne.” L’appui des psychologues de première ligne était pourtant la solution préconisée par la ministre Désir à la fin des aides covid… “Cela ne fonctionne pas, affirment les deux directrices. C’est donc chez nous que se retrouvent les jeunes en souffrance et leurs familles.” La saturation est réelle, en centres PMS aussi et, avec elle, le stress lié au manque de moyens pour remplir correctement son rôle.

”Que le cadre soit gelé”

L’angoisse grandit d’autant plus qu’une réforme du secteur se prépare en coulisses depuis longtemps. Annoncée il y a des années, la remise à plat doit porter à la fois sur les structures, l’organisation générale, et sur les missions. “Mais elle semble se préparer sans nous”, confient les deux directrices qui n’y voient rien de rassurant même si on sait maintenant que ce dossier n’atterrira pas sous cette législature.

En conclusion, les directions de centres PMS, appuyées par les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, demandent que “le cadre soit gelé”, au moins pour l’année scolaire prochaine.