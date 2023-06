Inclusion des élèves à besoins spécifiques : la Cour constitutionnelle annule deux dispositions concernant le financement des pôles

La Cour constitutionnelle a donné raison, jeudi, au Segec (Secrétariat général de l’enseignement catholique) et à l’ASBL Inclusion suite aux recours en annulation introduits contre plusieurs dispositions du décret qui crée les pôles territoriaux. On parle ici des nouvelles structures mises en place pour augmenter l’inclusion des élèves à besoins spécifiques au sein de l’enseignement ordinaire. Rappelons qu’un pôle est lié à une ou plusieurs écoles spécialisées dite(s) école siège ou école(s) partenaire(s), et que chaque école d’enseignement ordinaire doit obligatoirement coopérer au moins avec un de ces pôles.