Le nouveau rôle de Thierry le Grelle au sein de la Fondation Reine Paola

À la base, rien ne semble pourtant destiner le jeune Thierry à une carrière commerciale. C’est la banque qui l’intéresse. Qui le passionne, même, si l’on en croit son assiduité, volontiers évoquée par lui, à décrypter les rubriques d’un hebdo spécialisé en finances, alors qu’il est toujours sur les bancs de l’école secondaire. Sans surprise, dans la foulée, il se lance dans des études d’ingénieur commercial à Solvay.

En 2000, diplôme en poche, il part aux Pays-Bas mener la carrière bancaire qu’il imaginait. D’abord chez ABN Amro (où il travaille aux fusions et acquisitions), puis à la banque Lazard où il participe à la création d’une cellule Benelux avec un associé-gérant et où il restera 14 ans, jusqu’à son arrivée chez Tom&Co.

Au "paradis des animaux" (sic), les choses ne sont pas toujours simples. Il faut couper le cordon avec Delhaize, innover, convaincre, fidéliser les équipes. Mais ce passionné de vélo et de montagne a plus d'un tour dans son sac.

L’année passée, la société d’investissement Verlinvest (de la famille Spoelberch, une des familles historiques du groupe brassicole AB InBev) entre à son tour dans le capital de la chaîne. Objectif : renforcer le déploiement de l’entreprise belge en Europe. D’abord en France et dans le Benelux, puis dans d’autres pays.

Cet emploi du temps déjà bien rempli vient de se compléter d’une nouvelle mission. Thierry le Grelle succède en effet à Bernard de Traux de Wardin à la présidence du conseil d’administration de la Fondation Reine Paola. Celle-ci encourage l’intégration et la formation des jeunes. Les plus vulnérables, en particulier. On lui doit plusieurs initiatives. Pour encourager les enseignants innovants, elle remet chaque année ses Prix Reine Paola pour l’Enseignement (c’était ce mercredi). Elle décerne aussi un prix Terre d’Avenir, pour récompenser les meilleures initiatives dans l’enseignement technique, professionnel et artistique.M.Bs