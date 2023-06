Enseignement qualifiant: Défi propose de généraliser l’alternance à l’ensemble des filières

Avec ses collègues Nicole Bomele Nketo et Sadik Köksal, Michael Vossaert constate que la promesse de valoriser le qualifiant n’a pas été tenue par le gouvernement en place. En préambule aux sept mesures qu’ils lui demandent de prendre, ils relaient à leur tour plusieurs constats du premier état des lieux du secteur.

Relevons-en seulement trois. Huit jeunes sur dix qui quittent le secondaire sans diplôme sont issus du qualifiant. Les apprenants, leur famille et certains acteurs de l’enseignement et de l’orientation méconnaissent les réalités des métiers. Et les employeurs relèvent l’insuffisance de compétences et de savoir-être dans le milieu du travail chez les élèves, comme la capacité à travailler en équipe.

Les députés Défi demandent que les différentes entités francophones s’entendent sur un “Pacte pour l’enseignement qualifiant et la formation”. Il faut dire que le manque de dialogue entre les niveaux de pouvoir impliqués (FWB, Région wallonne, Région bruxelloise, Cocof…) n’est pas pour rien dans la difficulté à dynamiser le secteur.

Outre diverses actions concernant l’information, l’orientation, l’actualisation des contenus de formation et la lutte contre la pénurie d’enseignants, retenons une avancée attendue par les signataires de la résolution concernant l’alternance (qui combine la formation générale en établissement scolaire et la pratique professionnelle en entreprise). Leur idée est de généraliser l’enseignement en alternance à l’ensemble des options proposées dans l’enseignement qualifiant.

Le nombre d’apprenants a diminué d’1 % par an

Ce focus sur l’alternance, qui figure dans la déclaration de politique communautaire comme l’une des trois réformes à mener dans le qualifiant, est pourtant resté en rade pendant cette législature. “En raison de divergences de vues entre les différents acteurs, la réforme de l’alternance ne pourra pas avoir lieu avant 2024”, a reconnu le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet (MR), il y a quelques semaines. Ce qui pourrait en faire l’un des gros thèmes de la (pré) campagne électorale.

On sait que le nombre d’apprenants dans l’alternance pour jeunes (15-25 ans) a diminué de 1 % par an en moyenne, ces dix dernières années. La Belgique est clairement à la traîne en la matière. Seuls environ 7 % des diplômés avec un niveau secondaire qualifiant ont étudié en alternance, contre 30 % en Europe et plus de 80 % en Allemagne, en Suisse ou en Autriche… Par ailleurs, toujours en Belgique, à peine 16 % des employeurs forment des apprenants en alternance, contre 31 % des employeurs en moyenne au niveau européen. Peut clairement mieux faire. À condition que les acteurs qui se partagent le secteur se parlent.