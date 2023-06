Bientôt des cours de gym ou de techno en néerlandais, en fin de primaire à Bruxelles ?

Ce qu’un élève doit apprendre, à quel moment, a en effet été redéfini à cette occasion dans de nouveaux référentiels. Ceux-ci tiennent compte d’une série de compétences nouvelles ou mieux mises en valeur, par rapport à ce qui se faisait avant le tronc commun. On voit ainsi apparaître les applications technologiques, manuelles et numériques, les sciences éco et sciences sociales ou, encore, l’éducation culturelle et artistique. Pour toutes ces activités pédagogiques, les experts considèrent que 26 périodes (de 50 minutes) sont nécessaires par semaine.

Les langues modernes font l’objet d’un traitement à part. Deux heures seront désormais obligatoires à partir de la 3e primaire en Wallonie (avec une tolérance pour les écoles qui ne trouveraient pas de maître de langue). L’horaire commun à tous compte donc 28 heures hebdomadaires.

Sauf qu’à Bruxelles et dans les communes à statut linguistique spécial, la loi impose trois heures de la première langue moderne à ce niveau. D’où cette pirouette : les écoles concernées n’ont qu’à ajouter une 29e heure à leur horaire “pour éviter que l’apprentissage renforcé de la première langue ne porte atteinte à d’autres disciplines et activités alors que les attendus pour ces élèves sont les mêmes qu’ailleurs”. On aurait aussi pu faire primer le bilinguisme sur le reste chez tout le monde… C’est un choix.

En avril, plusieurs directions s’inquiétaient du manque d’information et des complications d’organisation liées à cette asymétrie.

Le projet de décret ad hoc devrait arriver, ce mardi, en commission de l’éducation du Parlement. Et bonne nouvelle : il prévoit deux années transitoires. Ces dernières permettront aux établissements qui le souhaitent de maintenir leur programme à 28 périodes par semaine, et leur donnent le temps de s’organiser pour la rentrée 2025-2026.

Jusqu’à 30 voire 31 heures en 5e et 6e primaires ?

Les 5e et 6e primaires seront prochainement concernées elles aussi (à leur entrée dans le tronc commun, respectivement à la rentrée 2024 et à la rentrée 2025). Et là, le décalage entre les écoles situées à Bruxelles ou dans les communes à régime spécial et les autres est encore plus grand. Pour les premières, la première langue moderne doit faire l’objet de cinq heures de cours par semaine – deux de plus qu’en 3e et 4e – tandis que les autres écoles wallonnes restent à 2 heures.

Comme, là non plus, cette spécificité n’est pas prise en compte dans l’horaire-type du tronc commun, les élèves concernés se retrouveront-ils avec 30 ou 31 périodes hebdomadaires ?

Le projet de décret prévoit trois possibilités. À Bruxelles et dans les communes à statut spécial, les deux heures de langue ajoutées à partir de la 5e primaire pourraient en effet être ajoutées à la grille de base (à condition de les financer sur fonds propres). Mais deux alternatives sont évoquées.

Deux alternatives

Sur le modèle de l’immersion, il pourrait s’agir d’heures d’autres cours prévues dans la grille et données dans la langue visée. La liste des matières qui peuvent être enseignées dans la langue-cible est définie (apprentissage des sciences et techniques sauf les maths, formation manuelle, technologique et numérique, sciences humaines, éducation à la philosophie et citoyenneté, morale ou religion, et éducation physique et à la santé). Le texte précise également par qui ces heures pourront être données.

Le dernier scénario envisagé reste flou. Il prévoit juste que “ces deux heures supplémentaires pourront être organisées dans le cadre de la grille des élèves, en s’assurant que les apprentissages de base soient les moins impactés possible”.

À noter enfin que, pour rencontrer ces nouveaux prescrits, les écoles recevront un supplément de subsides.

La suite au Parlement.