Les Affaires Étrangères demandent aux Belges de s’enregistrer avant de partir en vacances : "Il s’agit là d’une responsabilité partagée"

”Il est très important de vérifier les conseils sur les endroits où l’on se rend. Kaboul et Téhéran ne sont certainement pas des “places to be” pour les voyageurs belges. Mais, parfois, les avis concernent des pays plus touristiques mais où certaines régions sont plus à risques”, expose Wouter Poels, porte-parole du SPF Affaires étrangères durant la conférence de presse donnée à l’occasion du lancement de la campagne. Et le diplomate de prendre l’exemple de l’Égypte, une destination très prisée des vacanciers belges. L’avis de voyage recommande par exemple d’éviter les voyages au sud du Sinaï, à l’exception de la zone hôtelière autour de Sharm el Sheikh et Dahab et la route côtière de Suez à Sharm el Sheikh. L’assistance consulaire y est impossible, souligne les Affaires Étrangères.

Jusqu’à 10 assistances par jour

Chaque année, les services consulaires belges doivent porter assistance à des citoyens à l’étranger. En période de vacances, “nous recensons jusqu’à dix cas par jour de personnes qui font appel à nos services”, illustre Joris Salden, directeur général des Affaires consulaires, rappelant par ailleurs l’importance de contracter une assurance voyage. “Il s’agit là d’une responsabilité partagée. Le citoyen doit veiller à sa sécurité. Quand tout va mal, quand tout foire, nous sommes là pour les aider. Mais ils doivent aussi tout mettre en œuvre pour prévenir les risques.”

Les Affaires Étrangères demandent aux ressortissants belges sur le départ de s’enregistrer sur “travellers.diplomatie.be”, une plateforme où les voyageurs peuvent inscrire les dates et lieux de leur séjour à l’étranger. “Trop peu de Belges s’enregistrent. C’est pourtant primordial pour nos services de savoir où se trouvent nos ressortissants en cas de crise”, insiste encore Joris Salden, qui précise que les données sont supprimées quinze jours après la date de retour renseignée. “Cela a été fort utile durant l’évacuation de l’Afghanistan durant l’été 2021, mais aussi plus récemment au Soudan ou encore lors des inondations en Italie et les incendies en Espagne”, illustre M. Salden.