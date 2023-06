”Le bermuda sous le genou est désormais autorisé” : la chaleur relance la question vestimentaire dans les écoles

“Cet après-midi, nous serons dehors, à l’ombre des grands arbres dans la pelouse. On a de la chance à la campagne… Bon courage à tous les citadins !”, lance Joëlle. Il faut dire qu’en ville, la situation est parfois compliquée. “Ma classe est sous les toits, sans rideaux ni stores aux fenêtres”, soupire par exemple Stef.

“La décision de renvoyer l’élève sera prise”

Comme à chaque fois, les températures élevées remettent aussi à l’avant-plan les questions d’habillement. “Suite aux prévisions météorologiques des prochains jours, notre règlement vestimentaire est adapté, annonce cette école secondaire dans un message envoyé aux élèves et à leurs parents. Le bermuda habillé, de couleur unie, en jeans ou en coton, est désormais autorisé, à condition qu’il descende sous le genou.” Et de rappeler, dans la foulée, que restent en revanche interdits les bermudas au-dessus du genou, les shorts de plage ou de sport, et les jupes plus courtes que mi-cuisses. Pas de casquette non plus, ni de tongs. “En cas de litige, la décision de renvoyer l’élève à la maison sera prise par la direction ou la direction adjointe.” Voilà tout le monde prévenu.

Comment s’habiller pour aller en classe ? C’est un sujet qui divise. Entre les défenseurs d’une liberté presque totale et les tenants de normes ultra-strictes, se décline toute une gamme d’instructions et de sanctions diverses. Et parfois, le débat s’enflamme.

Les règlements restent trop flous

Juin 2021. Elza et quinze autres élèves de son école sont renvoyés chez eux pour se changer. Les bas de la fillette de 12 ans ne sont pas assez opaques.

Juin 2022. Lucie, 13 ans, est maintenue en salle d’étude toute la matinée. Son haut laisse voir une partie de son ventre.

À qui le tour ? Pour éviter les malentendus, rien de tel qu’un règlement d’ordre intérieur précis. Dans son “Guide” pour élaborer un bon règlement, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), recommande d’être clair, complet, et de ne laisser aucune place à l’interprétation.

Des phrases comme “Chaque élève a le souci d’adopter une tenue propre, simple et correcte”, trop vagues, sont absolument à éviter. Tout comme des formulations discriminantes ou véhiculant des stéréotypes telles que “Les cheveux des garçons doivent être courts, le port de la barbe et de la moustache n’est pas autorisé” ou “Les épaules des filles doivent être couvertes”.

Il reste pas mal de travail à accomplir à ce propos. Il y a un an, l’Ufapec (les fédérations de parents de l’enseignement catholique) avait sondé 120 écoles, plus de 2300 élèves et autant de parents sur le sujet. Elle en avait conclu deux constats principaux : de nombreux règlements restent trop flous et les questions vestimentaires continuent à entraîner malentendus et tensions, voire des conflits. Et de recommander que ces points du règlement fassent l’objet de discussions avec les élèves et leurs parents.