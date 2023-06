Le dernier CE1D aura lieu dans quatre ans en fin de deuxième secondaire

On l’a souvent dit, ce passage dans le tronc commun s’accompagne de divers changements. Parmi les questions qu’il reste à régler figurent l’avenir des épreuves externes certificatives et l’organisation de l’après-tronc commun (à partir de la 4e secondaire).

Après-tronc : bientôt une première réunion

Concernant cette dernière, un groupe de travail vient d’être mis sur pied. Il sera dirigé par le professeur Marc Romainville de l’UNamur. À la rentrée 2029, les élèves qui entreront en 4e secondaire devront choisir entre l’enseignement de transition (permettant d’accéder à l’enseignement supérieur) et l’enseignement de qualification (permettant d’acquérir une qualification suffisante pour accéder directement à un métier). Reste à définir concrètement ces deux branches et à organiser une orientation correcte et positive des jeunes. La date de la première réunion de travail n’est pas encore fixée.

Ce même groupe de travail doit aussi réfléchir à la certification de fin de secondaire. Le certificat d’études secondaires supérieures (CESS) de fin de rhéto, tel qu’on le connaît aujourd’hui (avec seulement deux branches évaluées en externe, le français et l’histoire, le diplôme reposant sur l’ensemble des résultats de l’élève), se justifiera-t-il encore ? C’est ce que doit étudier le groupe fraîchement mis en place, auquel participent également les acteurs du secteur (les représentants syndicaux, des parents et des pouvoirs organisateurs).

Mais le sort du CEB (le certificat d’études de base, en fin de 6e primaire) et du CE1D (le certificat d’études du premier degré secondaire, en fin de 2e secondaire) devra être réglé avant cette échéance. Ces épreuves externes certificatives doivent-elles être maintenues, dans le cadre d’un tronc commun qui va jusqu’en fin de 3e secondaire ?

Interrogée à ce propos au Parlement, la semaine passée, la ministre de tutelle, Caroline Désir (PS), a donné quelques précisions.

La 6e primaire entrera dans le tronc commun dans un peu plus de deux ans, à la rentrée 2025-2026. Le CEB sera-t-il maintenu pour les écoliers concernés ? Dans un premier temps, au moins, apparemment oui.

“Le CEB a une triple fonction, a rappelé la ministre. D’abord, il constitue un des éléments de pilotage du système, car elle offre un regard global sur les niveaux de maîtrise atteints par les élèves à la fin de la sixième primaire. Ensuite, elle permet également aux enseignants de mesurer les résultats de leur travail. Et enfin, les diverses composantes disciplinaires de cette épreuve constituent les bilans de fin d’année.” Et d’en conclure : “En conservant le bénéfice d’épreuves externalisées et homogènes quant au niveau d’exigences, nous favorisons en définitive l’équité du système.” À ce stade, le CEB continue donc à se positionner à une étape charnière de transition entre l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire.

Il n’en va pas de même pour le CE1D. La 2e secondaire fera partie du tronc commun à partir de l’année scolaire 2027-2028. Et l’épreuve externe disparaîtra cette année-là.

”Le CE1D remplacé par le certificat du tronc commun”

“Le CE1D et les épreuves qui y sont liées seront remplacés par un certificat du tronc commun (CTC), une épreuve qui sanctionnera la réussite du tronc commun en fin de troisième”, a expliqué Caroline Désir.

Dans l’avis n°3 du groupe central du Pacte d’excellence, on lit qu’“au terme du tronc commun, chaque élève sera soumis à la même évaluation externe certificative portant sur l’ensemble des domaines d’apprentissage” développés pendant son parcours. Ce nouveau CTC “sera organisé de façon centralisée, pour des raisons de comparabilité des résultats des élèves”.

De son côté, la ministre de l’Éducation a encore ajouté que “les modalités d’inscription, de passation, de correction et de réussite de la future épreuve externe commune de la fin du tronc commun devront être déterminées par le gouvernement en veillant à garantir l’équité et l’impartialité des corrections”.

“La plupart des arbitrages relèveront sans doute du gouvernement suivant”, a-t-elle ajouté, même si le dernier CE1D sera organisé dans quatre ans et qu’on sait combien l’adaptation d’un décret prend du temps…