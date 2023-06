Après le premier concours d’entrée francophone, 1 366 étudiants pourront s’inscrire en médecine à la rentrée

En médecine, on savait déjà qu’il y aurait 929 numéros Inami disponibles en 2029, le gouvernement fédéral ayant confirmé la proposition de la Commission fédérale de planification de l’offre médicale à ce sujet. C’est 25 % de plus qu’en 2028 et 83 % de plus qu’en 2027. La Fédération Wallonie-Bruxelles devait encore fixer son taux de déperdition (la proportion d’étudiants qui abandonneront d’ici là, arrêtée à 0,32 pour ce cursus) et donc le quota d’étudiants accepté au début du cursus. “En médecine, ce quota sera de 1 366 étudiants”, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).

En dentisterie, 177 étudiants pourront être admis, sur la base des 106 numéros Inami accordés par le Fédéral la semaine passée pour 2028 (la dentisterie, c’est cinq ans et pas six comme la médecine) et en tenant compte d’un taux de déperdition de 0,40.

Le total général est de 1 543 étudiants. Ceux qui auront réalisé les meilleurs résultats au concours.

En Flandre, 1 600 places en médecine

En Flandre, 1 244 accès à l’exercice de la médecine seront attribués en 2029. C’est 100 de plus que ce que suggérait la Commission fédérale de planification de l’offre médicale. Pourquoi ? “Afin de résorber plus rapidement la pénurie historique en Communauté flamande”, a expliqué précédemment le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Quelque 1 600 places seront dès lors accessibles côté flamand après le prochain concours d’entrée, a déjà prévu le gouvernement régional.

Il y a un peu plus d’un an, un accord historique a pu être trouvé entre le Fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles, mettant fin à des décennies de tensions autour du nombre de numéros Inami attribués côté francophone. On peut rappeler que cet accord, orchestré par les ministres Frank Vandenbroucke et Valérie Glatigny, prévoit que les quotas fixés tiennent compte des besoins réels sur le terrain et d’une planification mieux ajustée de l’offre médicale dans chacune des Communautés.

Un numéro Inami pour tous jusqu’en 2028

Les francophones s’engagent à respecter ces quotas en faisant davantage correspondre le nombre d’étudiants inscrits dans la filière avec le nombre de numéros Inami disponibles, via l’instauration du concours d’entrée, grâce auquel, et contrairement à la formule de l’examen en vigueur précédemment, seul un nombre limité d’étudiants seront admis (au lieu de tous ceux qui réussissaient l’épreuve).

À cette condition, un numéro Inami est garanti à tous les futurs diplômés francophones déjà engagés dans le parcours, de 2023 à 2028 pour les médecins et de 2023 à 2027 pour les dentistes. En outre, la dette historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (correspondant aux numéros Inami accordés au-delà des quotas fixés) est abrogée.