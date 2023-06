Cinq ans, ça suffit, Nadia ne veut plus rembourser ses dettes !

C’est au tour de Nadia (prénom d’emprunt) de se présenter devant la juge. La quarantaine bien entamée, teint hâlé, robe estivale kaki et baskets blanches, elle voudrait d’emblée prendre la parole. Mais la juge lui demande d’attendre. Son tour viendra. C’est d’abord sa médiatrice de dettes qui parle. Elle est venue déposer une requête de désistement, ce qui signifie que sa cliente veut abandonner la procédure. “Madame veut se désister parce qu’elle estime que la procédure est terminée depuis février dernier, après cinq ans, explique l’avocate. De toute façon, c’est compliqué pour elle de poursuivre. Elle fait face à des difficultés.”

Des dépenses non justifiées

La médiatrice semble avoir du fil à retordre avec Nadia. “Madame exige sans cesse des déblocages sur le compte de la médiation (qui sert à alimenter les créanciers, NdlR). Elle demande de l’argent pour un ordinateur, puis 500 euros et encore 600 pour partir en vacances. Elle ne rend pas de justificatifs. Elle demande de l’argent pour une machine à lessiver alors qu’elle en a déjà acheté une en 2019. Puis elle exige 650 euros pour payer un abonnement au foot et encore 400 pour acheter des équipements de sport. Et tout cela sans jamais fournir de justificatif.” À en croire la médiatrice, qui a repris ce dossier en cours de route, le précédent médiateur n’était pas très regardant sur les justifications des dépenses et versait toujours les sommes demandées par Nadia.

La nouvelle médiatrice se montre plus rigoureuse, sur les dépenses comme sur les revenus de Nadia. “En décembre, Madame a demandé de l’argent pour payer le taxi qui conduit ses enfants. C’est ainsi qu’on a appris que Madame avait vendu sa voiture. Mais elle n’a pas dit combien elle en a retiré. À chaque fois qu’elle a de l’argent, elle le dépense, sans aucune autorisation, à l’encontre de ce que prévoyait le précédent jugement. Cet argent doit pourtant servir à rembourser ses créanciers. Au total, elle a ainsi dépensé pour 15 000 euros, alors qu’il reste 7 000 euros sur le compte de la médiation et que les dettes s’élèvent à plus de 20 000 euros.”

La machine à lessiver a brûlé

Nadia, qui trépignait depuis le début des débats, reçoit enfin la parole. “Je veux arrêter de rembourser. Je n’en peux plus. Je vis seule avec deux enfants.” La juge l’interrompt : “Vous savez, le désistement ne va pas supprimer vos dettes”. Les créanciers pourraient alors réengager des poursuites afin d’obtenir le remboursement.

”On m’avait dit que je devrais rembourser pendant cinq ans, jusqu’en février 2023, rétorque Nadia, en sanglotant. Alors maintenant, c’est fini ! Hein, maman ? !”, lâche-t-elle en direction de sa mère, qui l’a accompagnée au tribunal. Avant de s’adresser à sa médiatrice : “Ma machine à lessiver, elle avait brûlé. C’est pour ça que j’en voulais une autre. Je n’en peux plus. J’ai toujours travaillé mais maintenant je suis sur la mutuelle parce que je suis tombée en dépression. C’est trop dur. En plus, mon papa est mort brutalement en 2020 et quand j’ai fait une demande d’argent pour les frais que ça a créés, vous avez été très méchante”, balance-t-elle à l’avocate. “Elle a refusé de payer”, dit-elle à la juge. “Vous avez été très méchante !, redit Nadia à sa médiatrice. Blessante !”

La juge met un terme à la confrontation. Elle va prendre le temps de la réflexion. Jugement le 26 juin.