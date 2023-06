L’enseignement à domicile séduit presque 9 % d'élèves de plus que l'année passée: "Certains parents sous-estiment ce que font les enseignants"

La Libre a pu se procurer les derniers chiffres concernant cette troisième branche. Et le constat est clair : après un léger recul en 2021-2022, son succès est reparti à la hausse cette année.

L’enseignement à domicile est une alternative à l’inscription dans une école. Il concerne en majorité les enfants instruits à la maison : c’est l’enseignement à domicile au sens strict. Il concerne aussi tous les élèves inscrits dans des structures qui ne sont ni subventionnées ni organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui se définissent elles-mêmes comme des “écoles privées” menant à des certificats équivalents aux diplômes officiels belges.

Une augmentation de 165 % en 8 ans

Le tableau fourni par l’Administration propose l’évolution du nombre d’inscrits ces huit dernières années. Premier constat : entre 2015-2016 et 2022-2023, le total d’élèves inscrits dans l’enseignement à domicile et assimilé est passé de 1230 à 3265 têtes (soit une augmentation de 165 % !)

À l’exception de l’année scolaire 2021-2022, leur nombre a grossi de quelques dizaines à plusieurs centaines d’élèves chaque année. En 2020-2021, par exemple, on avait assisté à une réelle explosion du nombre de jeunes scolarisés à la maison. Dans la foulée du Covid, le nombre d’inscrits dans l’enseignement à domicile au sens strict avait bondi de 1103 à 2419 unités (+120 % !)

Les choses se sont un peu calmées, l’année suivante, avec un recul à 2169 inscrits, entraînant alors avec lui le premier recul du total général depuis la collecte des données (fixé à 3005 élèves en 2021-2022).

Après cette année atypique, les chiffres récoltés par l’Administration montrent que l’enseignement à domicile et assimilé a de nouveau repris des plumes cette année. Le nombre d’inscrits à domicile au sens strict est passé de 2169 à 2283 élèves (+5 %). Quant aux élèves assimilés, inscrits dans une structure privée, ils sont à présent 982 pour 836 un an plus tôt (soit un saut de +12 %). En tout, l’addition des deux est plus élevée que jamais, à 3265 jeunes (+8,65 % par rapport à l’année précédente).

Idem dans l’enseignement flamand

On peut noter que le même phénomène est constaté dans l’enseignement flamand. Le ministre de tutelle, Ben Weyts (N-VA), a récemment fait le point sur le sujet. Il a pointé qu’en Flandre, le nombre d’enfants scolarisés à domicile a plus que doublé en cinq ans (de 1082 inscrits en 2017-2018 à 2548). Et même quadruplé en primaire. “Je pense que certains parents sous-estiment ce que font les enseignants, a déclaré le ministre à cette occasion. Et pas seulement pédagogiquement, mais aussi socialement. L’école a la priorité sur l’enseignement à domicile.”

Même si la proportion d’enfants scolarisés à domicile reste très marginale (0,3% du total en Fédération Wallonie-Bruxelles), la situation pose aussi question côté francophone. “Un travail d’analyse est en cours pour mieux comprendre les motivations des familles qui décident de scolariser leurs enfants à la maison plutôt qu’à l’école”, a expliqué la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS).

Inscriptions spécifiques, épreuves et inspections

Il faut rappeler que l’enseignement à domicile doit faire l’objet d’une inscription spécifique chaque année, et qu’il est visé par des contrôles réguliers. Les épreuves externes certificatives auxquelles doivent participer tous les élèves y sont la seule façon de valiser un parcours (CEB, CE1D, CE2D et CESS via les jurys). Les années intermédiaires ne comptent pas comme des années d’école. Par ailleurs, des inspections régulières sont organisées. En cas de problème, un deuxième contrôle est prévu entre deux et six mois plus tard. À terme, un élève dont le niveau est constaté insuffisant est tenu de se réinscrire dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant au moins un an.