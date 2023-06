La Belgique, trop conciliante avec l'Iran?

À lire aussi

Durant la première quinzaine de mai, alors que la Belgique est en pleine négociation avec l’Iran en vue de libérer l’employé humanitaire belge Olivier Vandecasteele détenu en Iran, les Affaires étrangères semblent envisager la visite du maire de Téhéran et de sa délégation, après avoir rendu un avis négatif dans un premier temps (fin mars). Le Premier ministre Alexander De Croo a admis n’avoir pas voulu "prendre le risque" d’infliger un camouflet à l’Iran alors que la Région bruxelloise avait lancé ses invitations.

”Il est difficile de dire ce qui se serait passé en cas de refus d'accorder les visas. Le gouvernement iranien est très peu prévisible du point de vue de sa politique étrangère”, souligne Sacha Habibi, chercheur en histoire à l’Université de Liège, qui s’intéresse aux relations entre la Belgique et l’Iran (ainsi que l’Afghanistan et la Turquie) et dont la thèse de doctorat porte sur la politique menée par la Belgique en matière de droits de l’homme. “Mais il est vrai que, par le passé, des refus de visas pour des Iraniens ont eu des conséquences plus ou moins délétères sur les relations entre les deux pays. Comme la visite annulée de (l'ancien Premier ministre du Chah devenu opposant) Chapour Bakhtiar en 1982”.

"En quoi serait-ce un camouflet?"

Au-delà du timing et de la simple décision de valider la venue de la délégation iranienne, d’autres questions se posent au regard des treize personnes qui ont finalement obtenu, début juin, un visa à “territorialité limitée” (sept jours) pour venir à Bruxelles alors que la liste initiale ne comportait que quatre noms, correspondant aux invitations lancées par les organisateurs. “Fallait-il accepter une délégation qui outrepasse à ce point la liste initiale des invités ? A-t-on voulu être trop conciliant et faire plaisir, ou s’est-on retrouvé par maladresse dans une extrême urgence sans aller au bout de la réflexion ?”, interroge un observateur averti des affaires iraniennes, sous le sceau de l’anonymat. “De toute manière, les intentions de l’Iran étaient bien connues : il voulait la libération d’Assadola Assadi (le diplomate condamné en Belgique pour projet d'attentat terroriste, Ndlr). Et puis, en quoi serait-ce infliger un camouflet diplomatique que refuser ces visas, ou même quelques-uns puisque certaines personnes de la délégation n’étaient pas des fonctionnaires ? Il s’agit d’un simple jeu d’équilibre d'influences réciproques”.

Et de rappeler que l’Iran subit des revers ou des camouflets régulièrement. Les États-Unis ont, par exemple, quitté l’accord nucléaire en 2018 et placé les Gardiens de la Révolution sur leur liste des organisations terroristes l’année suivante. “Cela n’empêche pas l’Iran de continuer à négocier avec eux, dossier par dossier, comme aujourd’hui encore un compromis sur son programme nucléaire ou un échange de prisonniers”, souligne notre source anonyme.

Bien sûr, le poids plume de la Belgique lui donne moins d’effet de levier. Historiquement, les relations entre la Belgique et l’Iran sont “surtout commerciales”, rappelle Sacha Habibi, même si elles se sont érodées depuis la Révolution islamique de 1979 et sont même réduites à la portion congrue depuis le réinstauration des sanctions économiques contre l’Iran. Sur le plan diplomatique, la Belgique a “assez peu de relations directes avec l’Iran” puisque ces relations passent souvent par l’Union européenne. “En tant que petit pays, la Belgique a souvent bénéficié d’un statut privilégié dans la mesure où l’Iran s’en méfie moins. Une des étapes importantes des relations belgo-iraniennes a lieu au début du XXe siècle, lorsque la Belgique envoie des fonctionnaires en Iran pour réformer l’administration. Il s'agit d'une demande spécifique de l'Iran à la Belgique parce qu’il ne la soupçonne pas d’avoir des ambitions coloniales, même si elle en a eu en Afrique”.