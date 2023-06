”Est-il normal qu’une entreprise privée fasse sa pub à l’école?”: la ministre Désir ouvre un nouveau dossier pour ingérence commerciale

Chaque année, quelques cas d’abus présumés sont signalés et font l’objet d’une demande d’enquête auprès de la Commission mise sur pied à cet effet (et issue des articles 41 et 42 du Pacte scolaire). Dernier cas en date : interpellée au Parlement francophone cette semaine, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a annoncé avoir transmis à cette instance le dossier concernant l’intervention de l’entreprise Odoo dans plusieurs écoles secondaires.

"Des employés d’Odoo assurent l’animation"

Les faits ont été rapportés dans une opinion publiée dans la rubrique Débats de La Libre. Dans son texte, Roman Wittebroodt, professeur en secondaire disposant d’un master en philosophie, s’interroge sur l’activité proposée par Odoo dans les écoles sur le thème de l’entreprise ultraconnectée. “Tracté à la force d’un semi-remorque, le formidable complexe Labodoo (Laboratoire pédagogique pour futurs entrepreneurs) débarque dans les écoles. Tout le matériel est mis à disposition gratuitement pendant un ou deux jours. L’atelier se conclut sur un débriefing des employés d’Odoo qui assurent l’animation, vantant l’ergonomie de leur logiciel et sa gamme de prix attractifs, explique-t-il. La distribution de gadgets estampillés de la marque achève la démonstration.”

Le député Jean-Pierre Kerckhofs (PTB) a interrogé la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS). “Est-il normal qu’une entreprise privée fasse sa propre publicité dans une enceinte scolaire ? En déléguant une partie de la formation de leurs élèves à des employés d’une entreprise privée qui n’ont de comptes à rendre qu’à leur patron, ces établissements s’écartent de l’éducation citoyenne”, dénonce-t-il.

La Commission ad hoc rendra un avis

La ministre a été interpellée, elle aussi. “D’abord, par la présence de cette entreprise au sein de certaines écoles, eu égard à l’interdiction de toute activité commerciale, et puis par la manière dont les contenus d’apprentissage seraient dispensés aux élèves par des employés de cette entreprise plutôt que par des enseignants.”

C’est pourquoi Caroline Désir a décidé de saisir la Commission ad hoc pour qu’elle rende un avis sur ces pratiques. “Sans préjuger de ce que l’instruction pourrait apporter comme précisions sur la réalité de ces actions, il est clair qu’il appartient aux équipes pédagogiques seules d’assumer les apprentissages selon les cadres définis par les référentiels et précisés par les programmes, a précisé la ministre. L’intervention de tiers reste bien entendu possible dans tous les cours, mais elle ne doit servir qu’à la réalisation du projet pédagogique de l’école et du suivi du parcours scolaire des élèves.”

Si la commission devait constater un manquement aux prescrits décrétaux, les écoles concernées et leurs pouvoirs organisateurs seraient contraints de cesser immédiatement ces activités.

Dans les deux cas, il y avait infraction

Depuis juin passé, la commission a dû se prononcer sur deux autres affaires rendues publiques et concernant cette fois des activités politiques. Premier cas : il y a un an, la remise d’un prix du PS lors d’une distribution de prix pour plusieurs écoles primaires de Huy. Le deuxième dossier concernait, en septembre, l’interview de la coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane, dans un manuel scolaire.

Dans les deux cas, la commission a estimé qu’il y avait infraction avec le Code de l’enseignement. Le gouvernement a pris position en février et a suivi les avis. Le pouvoir organisateur des écoles concernées a été mis en demeure d’arrêter ce type de cérémonie. Et il n’y a pas eu de suite concernant le manuel, celui-ci ayant été retiré entre-temps.

Mais le gouvernement ne compte pas en rester là. Il nous revient qu’il prendra des dispositions dans un décret prochainement. Objectif : interdire plus clairement toute propagande politique dans les manuels subventionnés ainsi que l’organisation de prix portant le nom d’une formation politique ou d’un mandataire en activité ainsi que sa remise par un mandataire, en dehors de toute activité de représentation de l’autorité publique dont il relève.