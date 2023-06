Voici ce que les Iraniens pensent de "l’affaire des visas"

Des vidéos semblent montrer des agents du régime photographier et filmer des manifestants réunis contre la venue de la délégation iranienne à Bruxelles. “J’ai reçu ces images. C’est un procédé courant. Ils prennent des photos des opposants pour ensuite aller faire pression sur la famille restée au pays”, témoigne l’élue. Ses craintes seront justifiées. Dans un extrait vidéo révélé par la RTBF, on peut voir le photographe du groupe et porte-parole du maire de Téhéran faire un compte rendu de sa visite en Belgique. Il décrit la tenue de la manifestation et explique qu’il y a là une femme d’origine iranienne qui travaille pour le Parlement belge et qui “travaille contre nos intérêts”.

”Il faut révéler ces cas d’intimidations. Moi je peux les dénoncer parce que j’ai accès aux médias, mais il y a plein d’autres Iraniens en exil qui vivent dans la peur”, assure Mme Safai.

Darya Safai durant la séance plénière du Parlement fédéral, le 22 juin 2023.

Interrogatoire et fouille des e-mails

Mitra Bigham a, elle aussi, pu éprouver les méthodes du régime de Téhéran. Elle a fui l’Iran avec ses parents il y a trente-trois ans. Elle est alors une enfant. “Mon frère avait manifesté contre le régime et a été arrêté à l’âge de 17 ans. Après avoir passé huit ans en prison, il a été pendu durant le funeste été de 1988, où plusieurs milliers de prisonniers furent exécutés par le régime des Mollahs. Quand je vois ce que vit la jeunesse iranienne, je ne peux pas ne rien faire, c’est mon devoir d’être active”, explique cette avocate qui continue la lutte en exil. Mitra Bigham a manifesté à plusieurs reprises, y compris récemment lors des discussions sur l’échange entre Olivier Vandecasteel et Assadolah Assadi. Avec plusieurs dizaines d’opposants, ils se sont rendus devant l’ambassade iranienne de Bruxelles. “Et nous avons vu les objectifs des appareils photos à travers les vitres de l’ambassade”. Elle leur fera un bras d’honneur. Une audace dont elle mesure les conséquences, surtout pour sa famille restée en Iran. “Mes cousines ont déjà été intimidées par le régime iranien. Ils sont venus chez elles, ils leur ont posé des questions, ils ont inspecté leurs e-mails… Ce sont des moyens de pressions courants”, assure-t-elle.

Couper les ponts avec la famille

Katrina Mashadi avait d’abord demandé que son témoignage reste anonyme. Sait-on jamais. Quelques instants après notre entretien, elle revient sur sa décision. “Si ce n’est pas trop tard, je souhaiterais ajouter mes coordonnées.”

Elle est arrivée en Belgique à la fin des années 80, alors âgée de 14 ans, un peu par hasard. Ses frères, des opposants au régime, devaient refaire leur vie au Canada. Mais ils ont été arrêtés à l’aéroport de Bruxelles et y sont finalement restés. Katrina et sa famille les rejoindront quelque temps après. Comme beaucoup, une partie de la famille de Katrina est restée au pays. Et eux aussi ont connu les visites des agents du régime. “Mes deux tantes avaient l’impression d’être sur écoute. Plusieurs fois, des agents sont venus chez elles en leur demandant de nous convaincre de rentrer en Iran”, raconte-t-elle. Elles ont finalement été contraintes de couper les ponts.

Dixième pays d’origine

Depuis l’avènement de la république islamique en 1979, l’Iran a connu quatre grandes vagues d’émigration, observait en 2012 le sociologue Nader Vahabi, dans un ouvrage consacré à la diaspora iranienne. Une première juste après la révolution, une autre en 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, une troisième à partir de 1999 et la dégration de la situation économique et enfin une quatrième à la suite de la répression du Mouvement vert en 2009. Les données enregistrées par le Commissariat Général aux réfugiés et aux Apatrides (CGRA) attestent de deux mouvements massifs d’arrivées: après la révolution de 1979 et au tournant du XXIe siècle.

Les chiffres les plus récents ne montrent pas une hausse massive des arrivées en Belgique, malgré la répression qui sévit depuis la morte de Mahsa Amini, et les contestations qui ont suivi. Selon les données reprises par le CGRA, l’Iran arrivait en dixième position dans le classement des pays d’origines des personnes ayant introduit une demande de protection internationale en 2022, avec 895 demandes. Le nombre connaît une légère augmentation par rapport aux années précédentes. Seul un demandeur sur cinq reçoit la protection internationale (19,81 % en 2022, un taux similaire à celui de 2020). Si on enlève les décisions d’irrecevabilité (lorsque le dossier ne remplit pas les normes pour être déposé en Belgique), quatre demandeurs de protection iraniens sur dix reçoivent un titre de protection.

Un participant à une manifestation contre la répression en Iran, le 20 février 2023 à Bruxelles. ©AFP

Forte politisation

”On peut estimer que la diaspora iranienne compte entre 10 000 et 12 000 personnes. Il faut ajouter à cela les étudiants, les personnes de la deuxième génération et les personnes en séjour illégal, qui sont difficile à dénombrer”, indique Sacha Habibi, doctorant à l’Université de Liège, auteur d’un article sur l’exil des Iraniens en Belgique. “Lors des premiers mouvements, l’immigration iranienne se composait de jeunes hommes cherchant à rejoindre le Royaume-Uni. Mais face à la dureté de la politique migratoire britannique, certains ont revu leur plan et se sont installés durablement en Belgique. Cette immigration s’est diversifiée au gré des regroupements familiaux et autres évolutions structurelles. À la fin des années 1990, le nombre de femmes dépassait le nombre d’hommes. La communauté iranienne présente en Belgique se distingue par une très forte politisation”, pointe encore le chercheur.

Les récents évènements laissent toutefois un goût amer à nombre de membres de cette diaspora. “Nous sommes belges. D’origines iraniennes, certes, mais belges. Au moment des élections, les politiciens reviendront vers nous. Mais ici, quel est le signal qui a été envoyé ? Nous avons une seule question : pourquoi ? Sommes-nous devenus des citoyens de quatrième zone ?”, s’interroge Katrina.

