Odoo se défend de toute ingérence commerciale : ”L’objectif, commun avec tous les établissements scolaires, est de former les entrepreneurs de demain”

La direction de la société belge a demandé à faire valoir à son tour ses arguments.

“Voilà comment se passent nos animations, commence par détailler Anaïs Michiels, chargée du programme Éducation. Nous proposons aux étudiants de mettre en action certains concepts de marketing, bureautique, comptabilité et vente. Pendant 1h30, ils sont plongés dans l’univers du travail et répartis en neuf départements (comptabilité, ressources humaines, services sur site, gestion de projet, inventaire et fabrication, point de vente, e-commerce, et achats et vente). Dans chacun de ces départements se trouvent des études de cas à résoudre en 15 minutes, en utilisant notre logiciel de gestion intégré.”

Les critiques portaient notamment sur le fait que les animations sont proposées par des salariés d’Odoo. “Les élèves sont bien encadrés, répond la responsable. La majorité des employés chargés de l’activité sont des anciens ou actuels enseignants.”

“Ouvrir les esprits à la réalité du marché”

“Le gouvernement s’est rendu compte que la connaissance ne vaut rien sans la mise en pratique. Il suffit d’imaginer un étudiant comptable diplômé qui n’a jamais utilisé un logiciel de comptabilité, enchaîne Charline Louis, Team leader du programme. Il aura beaucoup de connaissances, certes. Mais il lui manquera beaucoup de pratique. Il est donc essentiel de se rappeler que l’acquisition de connaissances n’est que la moitié du chemin à parcourir.”

Au centre du dispositif : l’utilisation d’un ERP (pour Enterprise Resource Planning, un système de gestion intégré conçu pour aider les entreprises à gérer l’ensemble de leurs opérations et de leurs ressources de manière efficace et cohérente). “La tendance générale, au sein des entreprises de toutes tailles et de tous types, consiste à mettre en place un tel outil. Et Odoo est un ERP mis gratuitement à la disposition des élèves et des enseignants”, poursuit la chef d’équipe qui y voit une cohérence avec l’objectif de tendre vers une réelle gratuité de l’éducation.

“En quoi est-ce différent de Microsoft Office 365 ?”

Puis vient la question qui tue : l’école peut-elle accepter que les entreprises privées s’invitent en son sein ? “Le LabOdoo n’a pas de but commercial ou de propagande, assure Anaïs Michiels. L’objectif, commun avec tous les établissements scolaires, est de former les citoyens de demain et, surtout, les entrepreneurs de demain. Il s’agit d’ouvrir les esprits à la réalité du marché.”

Les deux représentantes de l'entreprise répliquent : “En quoi est-ce différent d’utiliser Odoo en classe plutôt que Microsoft Office 365 qui intègre Word, Excel, PowerPoint, OneNote et maintenant Microsoft Teams ?”

“N’oublions pas qu’Odoo est un logiciel Open Source, conclut Anaïs Michiels. Cela signifie que la philosophie du partage de connaissances et de l’accessibilité pour tous a toujours guidé l’entreprise.”

Et d’insister sur la satisfaction des utilisateurs. “Sur les 121 déplacements en 2022-2023, nous avons récolté 97 feedbacks d’enseignants : 97 % ont trouvé l’activité adaptée à leurs élèves et 98 % la recommandent”, complète enfin Charline Louis.

Le dossier est entre les mains de la Commission du Pacte. Si elle conclut à l’ingérence commerciale et qu'elle est suivie par le gouvernement, les activités devront s’arrêter.