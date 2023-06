Personnes ciblées, lieux et coût: tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine campagne de vaccination contre le Covid

Ce calme estival n’empêche pas les autorités de préparer la recrudescence attendue de l’épidémie en automne. Ce mercredi, la Conférence interministérielle (CIM) Santé publique, qui regroupe les différents ministres de la Santé du pays, a pris connaissance du dernier rapport du Conseil supérieur de la Santé (CSS) concernant la stratégie de vaccination pour l’automne et l’hiver. Elle a décidé d’en suivre les grandes orientations.

Le CSS préconisait un rappel aux personnes de 65 ans ou plus et à toutes celles présentant les comorbidités préalablement déterminées, aux immunodéprimés, aux femmes enceintes et aux professionnels des soins de santé. Il ne conseillait par contre pas de large campagne de vaccination pour l’ensemble de la population. Le cabinet du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Écolo), signale cependant que, même s’il n’y a pas de recommandations spécifiques pour le tout public, la vaccination reste ouverte à tous et ce, gratuitement.

Avec un vaccin adapté ou pas

Au niveau du timing, le CSS suggérait d’opérer la campagne en octobre, conjointement à celle de la vaccination contre la grippe. En Wallonie, l’organisation pratique sera décidée vers le 20 juillet, annonce le cabinet Morreale (PS), qui ajoute toutefois que l’on s’oriente vers une vaccination à partir de début octobre, lorsque l’on disposera d’un vaccin adapté aux nouveaux variants du coronavirus.

À Bruxelles, par contre, la campagne débutera dès septembre pour les maisons de repos à l’aide du vaccin actuel. Ensuite, à partir d’octobre, les vaccinations se feront à l’aide du nouveau, a précisé M. Maron. Dans la capitale, les vaccins seront disponibles dans les pharmacies, les hôpitaux et les centres et maisons médicales. Ils le seront également via les médecins généralistes et les infirmiers à domicile. Dans les maisons de repos, les médecins pourront choisir le meilleur moment pour administrer le vaccin à leur patient en fonction de leur évaluation individuelle.

Au service des institutions européennes

Toujours selon le cabinet Maron, la Commission communautaire commune (Cocom) continue à se rendre disponible pour les différentes institutions européennes et internationales souhaitant vacciner leur personnel afin de leur fournir des vaccins et répondre à leurs questions.

En Flandre, enfin, la campagne débutera mi-septembre, en priorité dans les maisons de repos et pour les plus fragiles. Ils prendront rendez-vous avec leur médecin généraliste ou leur pharmacien. La ministre Hilde Crevits (CD&V) précise que les vaccins seront administrés par les dispositifs de première ligne. La Flandre n’ouvrira plus de grands centres de vaccinations et n’enverra plus d’invitation de manière centralisée.