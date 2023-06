"Ne pas autoriser un enfant à se déplacer seul avant huit ans": l’été, les enfants piétons sont particulièrement vulnérables

Chaque année en Wallonie, 80 enfants âgés de 6 à 11 ans sont victimes d’un accident de la route alors qu’ils circulent à pied. Quatre de ces accidents sur dix ont lieu entre juin et septembre. À titre de comparaison, on ne dépasse pas deux accidents estivaux sur dix chez les ados (12-17 ans) et trois sur dix chez les adultes.

L’augmentation des accidents impliquant des enfants piétons pendant les vacances s’explique en partie par leur présence accrue sur les routes. La plupart sont dus au manque de visibilité lié à leur petite taille : 80 % des piétons de 6 à 11 ans accidentés sont touchés alors qu’ils traversent la route.

”Jusqu’à 7 ans, un enfant a constamment besoin de bouger”

L’AWSR délivre dès lors une série de conseils pour améliorer la sécurité des plus jeunes. Elle déconseille ainsi de laisser un enfant de huit ans se déplacer seul. “Jusqu’à l’âge de 7 ans, un enfant a constamment besoin de bouger, de sauter, de courir et il a des difficultés à s’arrêter brutalement : ces comportements peuvent être source de danger dans la circulation, souligne l’Agence. En outre, il perçoit moins bien les profondeurs et donc dangers. Et son cerveau n’est pas encore tout à fait capable de bien interpréter ce que perçoivent les yeux et les oreilles.” A 8 ans, un enfant peut commencer à réaliser de courts trajets seul à pied, selon un itinéraire simple qu’il a déjà parcouru plusieurs fois avec un adulte. Enfin, vers 11-12 ans, il sera davantage capable d’anticiper les dangers de la route et de se déplacer seul, même lorsqu’il ne connaît pas le trajet.

Pour préparer l’enfant au mieux à être un piéton prudent, il est donc essentiel de se déplacer régulièrement à pied avec lui et d’attirer son attention sur les situations à risques. L’idée est de communiquer avec lui, de lui décrire ce qu’on fait et de lui demander de répéter ce qui a été dit.

Féliciter et surtout montrer l’exemple

Pour être mieux vu, le choix des vêtements est important. Opter pour des couleurs vives permet d’être plus facilement et plus rapidement repéré. Apprendre à l’enfant à communiquer clairement ses intentions et à s’assurer d’avoir été vu avant de s’engager est également essentiel.

Enfin, l’AWSR recommande de féliciter l’enfant lorsqu’il adopte les bons comportements et surtout, en tant que parent, de veiller à lui montrer l’exemple.