Tricherie avec ChatGPT pendant les examens : "Il va falloir changer nos modes d’évaluation”

Qu’en est-il exactement sur le terrain ? Les six universités francophones et deux hautes écoles ont été contactées pour tenter d’objectiver la situation.

“Nous sommes de plus en plus vigilants, témoigne Anne Mélery, responsable de communication à la haute école Vinci (Bruxelles). À part quelques problématiques mineures comme lors de toutes les sessions, il n’y a quasiment eu aucun cas pendant les examens.”

Rien à signaler non plus, nous dit-on, du côté de l’Université Saint-Louis Bruxelles. Et l’ULB et l’UMons n’ont pas transmis d'information.

“Tout cela nous met la puce à l’oreille”

D’autres contacts, ailleurs, sont plus loquaces. En particulier concernant les mémoires et autres travaux de fin d’études. Françoise Budo est maître assistante à l’Helmo (Liège). Elle rapporte que ChatGPT a donné du fil à retordre à quelques professeurs cette année. “On a eu plus d’un cas en effet, raconte-t-elle. Quand le style n’est pas continu, quand les sources ne sont pas mentionnées, ou quand elles ne conduisent pas aux informations détaillées par l’étudiant : tout cela nous met la puce à l’oreille. Nous utilisons alors des logiciels qui vérifient et nous donnent la probabilité de l’utilisation de ChatGPT.” Selon elle, tout s’éclaire de toute façon au moment de la défense orale du travail.

La plupart du temps, une procédure officielle n’est pas lancée tout de suite. “C’est très lourd administrativement et très long, détaille-t-elle. En cas de soupçon de plagiat dans un travail ou un mémoire, il nous appartient de prouver que tels passages ont été copiés. Entretemps, si on suspend l’étudiant, il ne pourra pas présenter sa défense orale. C’est pourquoi on opte plutôt pour une procédure officieuse. On laisse l’étudiant aller jusqu’au bout, quitte à annuler son épreuve si la tricherie est avérée.”

À l’ULiège aussi, on constate quelques cas de fraude supplémentaires. “Il y a eu quelques sanctions en plus, confie Didier Moreau, le responsable des relations presse, mais le nombre reste faible dans l’ensemble : moins d’une dizaine de cas.” L’information aux étudiants y serait pour quelque chose. “Les enseignants peuvent recourir à un logiciel anti-plagiat. Les étudiants le savent et ils sont préparés pendant toute l’année à rédiger et à citer sans plagier.”

“Certains n’ont pas intégré les codes de l’intégrité”

Le Vice-recteur à la formation de l’UNamur, Laurent Schumacher, parle pour sa part d’une évolution des pratiques de fraude, à l’aune de l’évolution des pratiques pédagogiques. “À mesure que le numérique s’intègre de plus en plus dans le dispositif pédagogique, il participe également aux comportements déviants, constate-t-il. Ainsi, il est tentant de se connecter à l’environnement numérique de travail pendant l’évaluation, en dépit des consignes, pour vérifier une information dans le syllabus du cours mis à disposition en ligne.” Le Vice-recteur va plus loin. “Je pense qu’on assiste à une forme d’estompement de la norme, dit-il, où certains étudiants n’ont pas nécessairement intégré les codes de l’intégrité scientifique, que l’on parle de plagiat ou de fraude par concertation.” Les jurys font alors œuvre pédagogique, en sus de leur rôle de sanction.

“Il va falloir changer nos modes d’évaluation”

“Certains sont moins doués que d’autres pour tricher…” Mark Hunyadi, professeur de philosophie à l’UCLouvain, s’amuse encore du cas de cette étudiante qui, lors d’un examen à distance, a oublié de retirer le logo de ChatGPT de sa “copie”. “Plus sérieusement, on a été un peu pris de cours cette année mais il va falloir changer nos modes d’évaluation”, estime-t-il. Et de dénoncer plus largement ce qu’il nomme "l’emprise de la technologie sur nos existences". “Cette tricherie est le symptôme d’un phénomène plus inquiétant. La machine remplace l’esprit. On en arrive à une société automatisée qui s’en remet à elle pour tout.”

Dans les auditoires en tout cas, il faudra désormais encore mieux tenir compte de cette nouvelle donne. À la haute école Vinci, par exemple, une réflexion est entamée à propos “du cas de ChatGPT, y compris en évaluation.” A l’Helmo aussi, on s’adapte. “Avec des examens de réflexion à cours ouverts et/ou en format papier, cite Françoise Budo, et des questions portant sur des cas concrets, une faiblesse de ChatGPT, ou sur des choses précises qui ont été dites au cours par exemple.”