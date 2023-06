Zone basses émissions: 24% du parc automobile wallon risque d'être envoyé à la casse

Une année plus tard, dès le premier janvier 2026, les voitures Euro4 ne pourront plus y accéder non plus, sauf si elles ont été acquises avant 2019.

Seulement, 4 ans plus tard, il semble que le projet ait été mis au frigo. "Il n'existe toujours pas d'arrêté d'exécution", relève Traxio. "La question qui se pose par conséquent est de savoir si des milliers de voitures seront interdites de circulation en Wallonie à partir du premier janvier 2025. On ne parle plus non plus de la dérogation prévue dans le décret qui donnerait aux voitures, munies d'une attestation visant à encourager la performance environnementale, un accès temporaire d'un an à la Wallonie", poursuit la fédération.

Cette dernière lance dès lors un appel urgent au monde politique wallon afin de clarifier le décret du 17 janvier 2019.

En attendant, le secteur des garages a déjà investi dans un cadre/label (Eco-Expert) via des formations et du matériel de mesure des gaz d'échappement. "Il pourra donc aider à mesurer les gaz d'échappement et à 'nettoyer' les moteurs thermiques afin que ceux-ci répondent aux normes futures que les autorités devront encore fixer", ponctue Traxio.